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Порошенко незабаром зустрінеться з Варфоломієм - Луценко

П'ятниця, 2 листопада 2018, 20:33
Порошенко незабаром зустрінеться з Варфоломієм - Луценко

Президент України Петро Порошенко зустрінеться із Вселенським патріархом Варфоломієм під час свого візиту до Туреччини.

Про це розповіла представник глави держави у Верховній Раді Ірина Луценко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Він (Порошенко - ред) заїде до Вселенського патріарха, щоб подякувати йому за позицію щодо томосу, вже оголошену", - сказала Луценко у п'ятницю ввечері.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко 3 листопада відвідає з офіційним візитом Туреччину. Там він візьме участь в 7-му засіданні Ради стратегічної співпраці високого рівня Туреччина-Україна.

Священний Синод Української православної церкви Київського патріархату 29 жовтня ухвалив рішення про молитву за Вселенського патріарха Варфоломія як предстоятеля православних церков.

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Теми: ПорошенкоТуреччинатомос
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