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ФСБ РФ запідозрила у держзраді експерта, який писав про ПВК "Вагнера"

Субота, 3 листопада 2018, 03:40

Російському військовому експерту, автору книг з армійської тематики Володимиру Неєлову інкримінується скоєння злочину, передбаченого ст. 275 КК РФ (держзрада).

Про це повідомляє "Интерфакс".

"Неєлову інкримінується вчинення злочину, передбаченого статтею 275 КК РФ (держзрада)", - розповіли виданню в п'ятницю в Лефортовському суді Москви.

У суді зазначили, що 26 жовтня було зареєстровано клопотання ФСБ РФ про обрання щодо Неєлова запобіжного заходу.

Але уточнити, чи взяли підозрюваного під варту, в суді не змогли.

За версією слідства, Неєлов передавав іноземній державі відомості, що становлять державну таємницю. Матеріали кримінальної справи мають гриф "секретно".

Якщо його провина буде доведена, Неєлову загрожує позбавлення волі на термін від 12 до 20 років.

Пізніше "Интрефакс" з посиланням на джерело повідомив, що Неєлова арештували на 2 мiсяцi Лефортовским судом Москви у кінці жовтня. Наразі він утримується в СІЗО "Лефортово".

"Я знаю, що спочатку, коли його допитували, він провину не визнавав і взагалі не розумів, чому його звинувачують у державній зраді", - розповіло джерело.

Володимир Неєлов - експерт "Центру стратегічної кон'юнктури" і "Центру стратегічних оцінок і прогнозів".

Він спеціалізується на вивченні приватних військових компаній та феномена "приватизації військової сфери", особливостей ведення сучасних війн, військових доктрин і стратегій, революції у військовій справі тощо.

Низка публікацій Неєлова, зокрема, присвячена ПВК "Вагнера".

Крім цього, він є автором низки робіт у сфері стратегічних досліджень і військово-політичного аналізу.

Теми: РосіяФСБ
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