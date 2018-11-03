Порошенка в Туреччині зробили доктором

Президент Петро Порошенко отримав ступінь почесного доктора Стамбульського університету.

Президент @poroshenko Почесний доктор Стамбульського Університету! Крута відзнака головного та найстарішого університету 🇹🇷.За розвиток дипломатичних інструментів у складних міжнародних переговорах та розвиток 🇺🇦🇹🇷взаємовідносин.А також за розвиток регіонального співробітництва! pic.twitter.com/t9PmM3Sy6f — Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) November 3, 2018

Як повідомляється у Twitter президента, у суботу він розпочав візит до Туреччини з відкриття меморіальної таблички на будівлі, де в 1919-1922 роках знаходилося посольство Української Народної Республіки у Османській імперії.

Пізніше він побував у Стамбульському університеті.

Для мене велика честь отримати ступінь почесного доктора Стамбульського університету та приєднатися до когорти інших шанованих політичних діячів, удостоєних цього звання. — Петро Порошенко (@poroshenko) November 3, 2018

"Для мене велика честь отримати ступінь почесного доктора Стамбульського університету та приєднатися до когорти інших шанованих політичних діячів, удостоєних цього звання", - зазначив Порошенко.

Він також подякував Стамбульському університету за відкриття кафедри української мови та активну програму обміну студентами.