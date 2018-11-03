Порошенка в Туреччині зробили доктором

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Субота, 3 листопада 2018, 09:53

Президент Петро Порошенко отримав ступінь почесного доктора Стамбульського університету.

Як повідомляється у Twitter президента, у суботу він розпочав візит до Туреччини з відкриття меморіальної таблички на будівлі, де в 1919-1922 роках знаходилося посольство Української Народної Республіки у Османській імперії.

Пізніше він побував у Стамбульському університеті.

"Для мене велика честь отримати ступінь почесного доктора Стамбульського університету та приєднатися до когорти інших шанованих політичних діячів, удостоєних цього звання", - зазначив Порошенко.

Він також подякував Стамбульському університету за відкриття кафедри української мови та активну програму обміну студентами.

Українська правда
Теми: Порошенко Туреччина
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