Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Газета прем’єра Чехії розкрила фінансування партії Земана "друзями Путіна"

Субота, 3 листопада 2018, 15:22
Газета прем’єра Чехії розкрила фінансування партії Земана друзями Путіна

Cеред спонсорів Партії громадянських прав чеського президента Мілоша Земана знайшли фірми, чиї зв'язки ведуть до найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна.

Про це йдеться у розслідуванні чеської газети Mladá fronta DNES.

Чеські журналісти з’ясували, що чимало фірм, які виділяли кошти на Партію громадянських прав і на президентську кампанію Земана, пов’язані зі швейцарським юристом Фабіо Делько, який у свою чергу працював на хрещеного батька дочки Путіна, віолончеліста Сергєя Ролдугіна та інших, пов’язаних з російським президентом олігархів.

Так, завдяки справі Panama Papers стало відомо про наявність у Ролдугіна низки офшорів вартістю сотні тисяч доларів. Управляти цими компаніями музиканту допомагав Фабіо Делько.

Разом з тим Делько контролює також кілька компаній і в Чехії. І в останні роки представники цих компаній виділяли на Партію громадянських прав кругленькі суми, а та в свою чергу фінансувала президентську кампанію Мілоша Земана. Загалом йдеться про 13 мільйонів чеських крон (понад 500 тисяч євро), наданих цими спонсорами, - це більше ніж половина всіх спонсорських коштів, отриманих партією.

Ян Велеба, який донедавна очолював Партію громадянських прав, відмовляється говорити про її спонсорів: "Вам слід запитати нинішнє керівництво. Я до них більше не маю стосунку".

Нинішній голова партії Любомир Нечас заперечує зв’язки донорів партії з адвокатом, близьким до Путіна: "Я переконаний, що все в порядку. Не йдеться про якусь координацію, це все випадковість".

Варто зазначити, що видання Mladá fronta DNES, яке провело розслідування, входить до групи MAFRA, яка з 2013 року перебуває у власності нинішнього прем’єра Чехії Андрея Бабіша.

Цього тижня у Чехії заговорили про можливий конфлікт між прем’єром і президентом після того як Андрей Бабіш виступив проти побудови нового ядерного блоку на АЕС Дуковани. В той же час Мілош Земан виступає за таке будівництво за участі "Росатома".

Європейська правда

Теми: ЧехіяПутінРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Чехія
Чеський залізничний лоукостер анонсував нові маршрути з України в ЄС
Чехія заплатить, аби залишитись у гіді Michelin
Президент Чехії заявив, що "вікно можливостей" на фронті є до кінця року – потім переговори
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: