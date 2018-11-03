Газета прем’єра Чехії розкрила фінансування партії Земана "друзями Путіна"
Cеред спонсорів Партії громадянських прав чеського президента Мілоша Земана знайшли фірми, чиї зв'язки ведуть до найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна.
Про це йдеться у розслідуванні чеської газети Mladá fronta DNES.
Чеські журналісти з’ясували, що чимало фірм, які виділяли кошти на Партію громадянських прав і на президентську кампанію Земана, пов’язані зі швейцарським юристом Фабіо Делько, який у свою чергу працював на хрещеного батька дочки Путіна, віолончеліста Сергєя Ролдугіна та інших, пов’язаних з російським президентом олігархів.
Так, завдяки справі Panama Papers стало відомо про наявність у Ролдугіна низки офшорів вартістю сотні тисяч доларів. Управляти цими компаніями музиканту допомагав Фабіо Делько.
Разом з тим Делько контролює також кілька компаній і в Чехії. І в останні роки представники цих компаній виділяли на Партію громадянських прав кругленькі суми, а та в свою чергу фінансувала президентську кампанію Мілоша Земана. Загалом йдеться про 13 мільйонів чеських крон (понад 500 тисяч євро), наданих цими спонсорами, - це більше ніж половина всіх спонсорських коштів, отриманих партією.
Ян Велеба, який донедавна очолював Партію громадянських прав, відмовляється говорити про її спонсорів: "Вам слід запитати нинішнє керівництво. Я до них більше не маю стосунку".
Нинішній голова партії Любомир Нечас заперечує зв’язки донорів партії з адвокатом, близьким до Путіна: "Я переконаний, що все в порядку. Не йдеться про якусь координацію, це все випадковість".
Варто зазначити, що видання Mladá fronta DNES, яке провело розслідування, входить до групи MAFRA, яка з 2013 року перебуває у власності нинішнього прем’єра Чехії Андрея Бабіша.
Цього тижня у Чехії заговорили про можливий конфлікт між прем’єром і президентом після того як Андрей Бабіш виступив проти побудови нового ядерного блоку на АЕС Дуковани. В той же час Мілош Земан виступає за таке будівництво за участі "Росатома".