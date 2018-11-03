Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Єгипті розбився російський винищувач

Субота, 3 листопада 2018, 15:39

У Єгипті розбився один з винищувачів МіГ-29М/М2, поставлених Росією у 2018 році в рамках комерційного контракту.

Про катастрофу МіГ-29 повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на Об'єднану авіабудівну корпорацію (ОАК).

"Ми маємо оперативну інформацію про аварію МіГ-29М ВПС Єгипту. Найближчим часом наші технічні фахівці вирушать до Єгипту для допомоги у розслідуванні події", - повідомили в ОАК.

У свою чергу видання "КоммерсантЪ" повідомляє, що МіГ-29 зазнав аварії під час виконання тренувального польоту.

За даними ЗМІ, єгипетський пілот встиг катапультуватися, його життю, за попередньою інформацією, нічого не загрожує.

"Причиною інциденту могли стати або технічні неполадки (наприклад, відмова комплексної системи управління), або неправильні дії пілота", - пише видання з посиланням на джерело в авіаційній промисловості.

Як зазначає видання, єгипетський контракт на поставку МіГ-29М/М2 є одним з найбільших авіаконтрактів РФ за останні 5 років: за оцінкою газети "Ведомости", 46 машин обійшлися ВПС Єгипту приблизно у $ 2,5 млрд.

Теми: РосіяавіаЄгипетзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Росія
За минулу добу відбулося 39 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
Вони нам не потрібні – ОП про "замах" на Симоньян і Собчак
Терехов: Попередньо є "прильоти" у центрі Харкова
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: