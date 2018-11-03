У Єгипті розбився російський винищувач

У Єгипті розбився один з винищувачів МіГ-29М/М2, поставлених Росією у 2018 році в рамках комерційного контракту.

Про катастрофу МіГ-29 повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на Об'єднану авіабудівну корпорацію (ОАК).

"Ми маємо оперативну інформацію про аварію МіГ-29М ВПС Єгипту. Найближчим часом наші технічні фахівці вирушать до Єгипту для допомоги у розслідуванні події", - повідомили в ОАК.

У свою чергу видання "КоммерсантЪ" повідомляє, що МіГ-29 зазнав аварії під час виконання тренувального польоту.

За даними ЗМІ, єгипетський пілот встиг катапультуватися, його життю, за попередньою інформацією, нічого не загрожує.

"Причиною інциденту могли стати або технічні неполадки (наприклад, відмова комплексної системи управління), або неправильні дії пілота", - пише видання з посиланням на джерело в авіаційній промисловості.

Як зазначає видання, єгипетський контракт на поставку МіГ-29М/М2 є одним з найбільших авіаконтрактів РФ за останні 5 років: за оцінкою газети "Ведомости", 46 машин обійшлися ВПС Єгипту приблизно у $ 2,5 млрд.