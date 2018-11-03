Українські військові застосували зенітно-ракетний комплекс С-300: навчання

У ході навчань підрозділів протиповітряної оборони українські військові вперше за 19 років застосували мобільний зенітно-ракетний комплекс С-300В1.

Про це 3 листопада повідомив начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко

За його словами, результати стрільб "підтвердили можливості із суттєвого нарощування бойового складу в максимально можливі короткі терміни".

"Вперше за 19 років відбулося бойове застосування мобільного ЗРК С-300В1, розрахунок якого знищив дві цілі. Успішні бойові пуски з відновлених ЗРК малої та середньої дальності, а також випробування модернізованих систем управління вогнем відкривають перспективи подальшого завантаження українського оборонно-промислового комплексу ", - заявив Муженко.

Нагадаємо, Україна перекрила частину повітряного простору на захід від анексованого Криму у зв'язку з проведенням ракетних стрільб з 1 по 4 листопада.

За даними РНБО, у навчаннях беруть участь підрозділи протиповітряної оборони сухопутних військ і зенітно-ракетні війська Повітряних Сил ЗСУ.

"Військові провели навчання з бойовими стрільбами зенітно-ракетних комплексів С-300 різних модифікацій, "Бук", "Тор", "Оса-АКМ" на полігоні Збройних сил "Ягорлик", - повідомили в РНБО.