З початку війни на Донбасі знешкодили понад 250 тисяч вибухонебезпечних предметів

З початку збройної агресії Росії на Донбасі знешкоджено понад 250 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів.

Про це заявив заступник начальника інженерних військ ЗСУ Віктор Кузьмін, повідомили у Міноборони.

"З початку збройної агресії РФ групами розмінування очищено близько 4030 га території, 1356 км шляхів, виявлено та знешкоджені 253 716 одиниць вибухонебезпечних предметів", - повідомив Кузьмін.

"Інженерним підрозділам доводиться мати справу зі значною кількістю залишених терористами розтяжок, мін та невибухлих боєприпасів. Боєприпаси знаходять у підвалах житлових будинків, будівлях органів місцевої влади, школах та дитячих садках", - додав він.

За словами Кузьміна, терористи залишають замінованими водні колектори, залізниці та інші важливі об’єкти.