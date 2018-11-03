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З початку війни на Донбасі знешкодили понад 250 тисяч вибухонебезпечних предметів

Субота, 3 листопада 2018, 20:22

З початку збройної агресії Росії на Донбасі знешкоджено понад 250 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів. 

Про це заявив заступник начальника інженерних військ ЗСУ Віктор Кузьмін, повідомили у Міноборони. 

"З початку збройної агресії РФ групами розмінування очищено близько 4030 га території, 1356 км шляхів, виявлено та знешкоджені 253 716 одиниць вибухонебезпечних предметів", - повідомив Кузьмін.

"Інженерним підрозділам доводиться мати справу зі значною кількістю залишених терористами розтяжок, мін та невибухлих боєприпасів. Боєприпаси знаходять у підвалах житлових будинків, будівлях органів місцевої влади, школах та дитячих садках", - додав він. 

За словами Кузьміна, терористи залишають замінованими водні колектори, залізниці та інші важливі об’єкти. 

Теми: Донбасзброя
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