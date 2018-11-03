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Українець Верняєв завоював "срібло" на Чемпіонаті світу

Субота, 3 листопада 2018, 21:56

Український гімнаст Олег Верняєв здобув "срібло" на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики у вправах на брусах.

Про це 3 листопада повідомили у НОК України.

"Виконавши у фіналі свою комбінацію з базою 6,7 на оцінку 15,591, спортсмен поступився лише чинному чемпіону, який захистив свій титул - китайцю Цзоу Цзинюаню (16,433)", - зазначили у НОК.

Це вже четверта нагорода Верняєва світового рівня: окрім "срібла" на ЧС у Катарі він має "золото" Наньніну (2014), та срібні медалі зі змагань у Глазго (2015) та Монреалі (2017). 

Українська правда
Теми: спорт
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