Українець Верняєв завоював "срібло" на Чемпіонаті світу

Український гімнаст Олег Верняєв здобув "срібло" на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики у вправах на брусах.

Про це 3 листопада повідомили у НОК України.

"Виконавши у фіналі свою комбінацію з базою 6,7 на оцінку 15,591, спортсмен поступився лише чинному чемпіону, який захистив свій титул - китайцю Цзоу Цзинюаню (16,433)", - зазначили у НОК.

Це вже четверта нагорода Верняєва світового рівня: окрім "срібла" на ЧС у Катарі він має "золото" Наньніну (2014), та срібні медалі зі змагань у Глазго (2015) та Монреалі (2017).