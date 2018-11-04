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Путіну запропонували повернути назву КДБ

Неділя, 4 листопада 2018, 01:59

Група "Національний комітет +60" запропонувала президенту РФ Володимиру Путіну повернути назву КДБ.

Про це, посилаючись на російські ЗМІ, пише Радіо Свобода.

Ініціатива з'явилася після виступу Путіна на святкуванні Дня військового розвідника, де він запропонував повернути військовій розвідці назву ГРУ - Головне розвідувальне управління.

"Однозначно архіважливі аналогічні спецслужби союзної держави Росія - Білорусь повинні іменуватися однаково - КДБ. На думку експертів, зворотне перейменування КДБ, ГРУ і міліції, безсумнівно, отримає повне схвалення росіян і нейтралізує провокації опозиції, що живе на щедрі подачки Заходу!" - йдеться в заяві.

"Національний комітет +60" також запропонував перейменувати ГИБДД назад в ГАИ.

"Вважаємо, що реалізація пакету зворотних перейменувань стане найкращим подарунком росіянам до Нового року!" - відзначено в тексті заяви.

"Національний комітет +60" був створений в Петербурзі для святкування 60-річчя Путіна, яке пройшло в 2012 році. Однак після завершення святкування група не була розпущена, а продовжує виступати з ініціативами.

Як повідомлялося, Путін запропонував відновити назву часів СРСР для військової розвідки РФ - Головне розвідувальне управління.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяПутінФСБ
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