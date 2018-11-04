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ООС: 20 обстрілів, тричі за добу точилися бойові дії поблизу Красногорівки

Неділя, 4 листопада 2018, 06:53

Протягом минулої доби російські окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому ворог 2 рази застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. 

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Російсько-окупаційні війська, з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Золоте, Шуми, Авдіївка, Піски, Невельське, Мар'їнка, Красногорівка, Богданівка, Чермалик, Павлопіль, Водяне та Широкине. 

Внаслідок обстрілів 2 військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.
Вогневого впливу з мінометів 82-го калібру зазнали захисники Золотого та Пісків, а по позиціях в районі Невельського ворог стріляв з озброєння БМП.

Тричі за минулу добу точилися бойові дії поблизу Красногорівки, що на Донецькому напрямку. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Зазначається, що підрозділи Об'єднаних сил адекватно відповідали вогнем з чергових засобів.

За даними розвідки, протягом доби було знищено трьох окупантів, ще трьох   поранено.

Поточної доби, противник тричі обстріляв позиції ООС в районах Авдіївки, Гнутового та Новотошківського. Поблизу останнього, на позиції оборонців України впало 10 ворожих мін калібру 82 мм. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Теми: ООСбойові дії
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