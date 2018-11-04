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Франція: перед виборами до Європарламенту вперше лідирують ультраправі

Неділя, 4 листопада 2018, 11:02

Французька ультраправа партія "Національне об’єднання" Марін Ле Пен вперше випередила "Вперед, республіко!" президента Еммануеля Макрона в опитуванні про наміри щодо голосування на виборах до Європейського парламенту в травні 2019 року.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з опитуванням, опублікованим в неділю, на виборах до Європарламенту партію Макрона готові підтримати 19% виборців у порівнянні з 20% наприкінці серпня. За ультраправе "Національне об'єднання" Марін Ле Пен готові проголосувати 21% - на 4% більше, ніж в серпні.

Разом з 7% правоголліста Ніколя Дюпон-Ейньяна і по 1% підтримки партій, які підтримують вихід Франції з ЄС на чолі з колишніми соратниками Ле Пен Флоріаном Філіппо та Франсуа Асселіно, ультраправі партії можуть здобути 30% - у порівнянні з 25% наприкінці серпня.

Опитування провели серед тисячі французів 30-31 жовтня. Їх просили відповісти, за кого вони проголосували б, якби вибори до Європейського парламенту відбулись наступної неділі.

Вибори до Європарламенту визначають, хто очолює основні інституції ЄС, включаючи Європейську комісію, а також є важливим мірилом настроїв 500 мільйонів населення ЄС.

В опитуванні YouGov, опублікованому минулого тижня, популярність Макрона впала до найнижчого рівня з моменту його обрання в 2017 році: лише 21% опитаних задоволені роботою французького президента.

Репутація Макрона похитнулася після гучних відставок двох міністрів і літнього скандалу з його охоронцем. Загальне почуття невдоволення серед французів "підігрівають" високий рівень безробіття, високі податки і зростання цін на паливо.

Європейська правда

Теми: Франція
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