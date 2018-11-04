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Fitch підвищило рейтинги "Укрзалізниці"

Неділя, 4 листопада 2018, 13:42

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинги ПАТ "Укрзалізниця" до рівня "B-", прогноз "стабільний".

Про це йдеться в прес-релізі агентства, передає FinClub.

В агентстві зазначили, що оновлення рейтингу враховує оцінку автономного кредитного профілю "Укрзалізниці" (SCP), який в поєднанні з незмінним застосуванням Fitch спадного підходу відповідно до критеріїв для урядових організацій призводить до того, що рейтинги ПАТ вирівнюються з рейтингами України (B-, "стабільний").

Оновлення рейтингу дефолту емітента в нацвалюті пояснюється реструктуризацією більшості місцевих боргових зобов'язань, безстроковим зняттям нереструктуризованого місцевого боргу з перехресних дефолтів по непогашеним євробондам і виведенням боргу "Донецької залізниці" з перехресного дефолту в зв'язку з введеним урядом мораторієм з обслуговування цієї заборгованості.

Нагадаємо, 20 червня Кабінет міністрів затвердив кандидатури членів Наглядової ради "Укрзалізниці".

До її складу в якості незалежних членів входять Андерс Ослунд, Шевкі Аджунер, Крістіан Кун та Андреас Матьє.

У якості членів Наглядової ради – представників держави затверджені Даніель Білак, Іван Юрик, Костянтин Мар'євич.

Як відомо, за новим законодавством на Наглядову раду товариства покладено не тільки контролюючі та регулюючі функції, вона також стає повноцінним органом управління.

Економічна правда

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Теми: Укрзалізниця
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