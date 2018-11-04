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Клімкін, Гройсман і Тимошенко відреагували на смерть Гандзюк

Неділя, 4 листопада 2018, 14:04

Міністр закордонних справ Павло Клімкін наголошує, що найкращою даниною смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк стануть дії для того, щоб подібні злочини більше не відбувалися.

Про це він написав у неділю в Twitter.

"Якщо не зможемо закінчити те, що робила Катерина Гандзюк, то точно нічого не зможемо. Справа не лише в правоохоронних органах. Справа в нас і в тому, що ми робимо, аби таке жахіття не просто не трапилось, а навіть не можна було уявити. Це буде їй найкращою даниною, а не просто багато слів", - зазначив міністр.

Разом з тим, прем'єр Володимир Гройсман написав, що злочин проти Гандзюк не має терміну давності.

"Винні мають понести покарання", - наголосив прем'єр.

Водночас лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що смерть Гандзюк є "вироком системі".

"Катіна загибель – вирок системі. З усіма її "реформами", голою бравадою, ницими вихваляннями. Щось не так, щось неправильно, щось негаразд, коли кращі люди втрачають життя в щоденній боротьбі", - написала Тимошенко в Facebook.

Раніше президент Петро Порошенко звернувся до правоохоронців з вимогою зробити все можливе для розкриття вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган висловив жаль з приводу смерті Гандзюк і закликав притягнути винних до відповідальності.

Про смерть радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк, яку 31 липня облили сірчаною кислотою, стало відомо у неділю вдень. Пізніше цю інформацію підтвердили в поліції

Українська правда
Теми: напад на ГандзюкКлімкінГройсманТимошенко
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