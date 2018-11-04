Клімкін, Гройсман і Тимошенко відреагували на смерть Гандзюк
Міністр закордонних справ Павло Клімкін наголошує, що найкращою даниною смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк стануть дії для того, щоб подібні злочини більше не відбувалися.
Про це він написав у неділю в Twitter.
Якщо не зможемо закінчити те,що робила Катерина Гандзюк,то точно нічого не зможемо.Справа не лише в правоохоронних органах.Справа в нас і в тому,що ми робимо,аби таке жахіття не просто не трапилось,а навіть не можна було уявити.Це буде їй найкращою даниною,а не просто багато слів— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 4, 2018
"Якщо не зможемо закінчити те, що робила Катерина Гандзюк, то точно нічого не зможемо. Справа не лише в правоохоронних органах. Справа в нас і в тому, що ми робимо, аби таке жахіття не просто не трапилось, а навіть не можна було уявити. Це буде їй найкращою даниною, а не просто багато слів", - зазначив міністр.
Разом з тим, прем'єр Володимир Гройсман написав, що злочин проти Гандзюк не має терміну давності.
"Винні мають понести покарання", - наголосив прем'єр.
Померла Катерина Гандзюк. Злочин проти неї - без терміну давності. Винні мають понести покарання.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) November 4, 2018
Вічна пам'ять...
Водночас лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що смерть Гандзюк є "вироком системі".
"Катіна загибель – вирок системі. З усіма її "реформами", голою бравадою, ницими вихваляннями. Щось не так, щось неправильно, щось негаразд, коли кращі люди втрачають життя в щоденній боротьбі", - написала Тимошенко в Facebook.
Раніше президент Петро Порошенко звернувся до правоохоронців з вимогою зробити все можливе для розкриття вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган висловив жаль з приводу смерті Гандзюк і закликав притягнути винних до відповідальності.
Про смерть радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк, яку 31 липня облили сірчаною кислотою, стало відомо у неділю вдень. Пізніше цю інформацію підтвердили в поліції.