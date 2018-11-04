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На Донбасі загинув військовий, двох поранено

Неділя, 4 листопада 2018, 20:50

Внаслідок бойових дій у зоні проведення Операції об'єднаних сил один військовослужбовець загинув, двоє зазнали поранень. 

Про це ввечері 4 листопада повідомили у прес-центрі штабу ООС. 

Упродовж неділі російські окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню, 8 разів бойовики застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

"Противник вів прицільний вогонь з мінометів різного калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, здійснював обстріли позицій ООС в районі н.п. Кримське, Новотошківське, Золоте, Авдіївка, Піски, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське", - повідомили у штабі.

Поблизу Хутора Вільний окупанти вели вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ще біля 5 населених пунктів окупанти застосували для вогневого впливу 82-мм міномети. 

Українська правда
Теми: ДонбасООСжертвиМінські угоди
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