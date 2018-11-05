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В Ірані пройшли масові протести через американські санкції

Понеділок, 5 листопада 2018, 04:52

У Тегерані та інших містах Ірану у неділю, 4 листопада, пройшли масові вуличні протести проти американських санкцій, які набувають чинності 5 листопада.

Про це повідомляє DW з посиланням на AFP та Reuters.

Як передає Reuters з посиланням на іранську владу, у протестах взяли участь мільйони людей.

Перед будівлею колишнього посольства США у Тегерані протестувальники спалювали портрети президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, американські прапори і доларові купюри.

"Наше послання цьому дивному президенту США: пане Трампе, ніколи не погрожуйте Ірану", - заявив генерал "Корпусу вартових Ісламської революції" Мохаммад Алі Джафарі.

Зазначається, що спочатку протестний марш був присвячений річниці штурму посольства США в Тегерані у 1979 році радикальними іранськими студентами. Мітинги з нагоди цієї події проходять в Ірані щороку.

Проте нинішні протести відбулися на тлі нових санкцій, які США вводять проти Ірану.

Трамп оголосив у травні, що Вашингтон виходить з угоди з Іраном щодо ядерної програми. Він також повідомив про відновлення всіх санкцій проти Ірану. США знову ввели в дію з 7 серпня частину санкцій проти Ірану.

Більш суттєві санкції, які охоплять експорт нафти, набувають чинності 5 листопада. Вашингтон заявив про мету довести експорт іранської нафти до нуля і закликав її покупців відмовитися від таких закупівель.

Білий дім запровадить санкції проти понад 600 компаній та фізичних осіб з Ірану.

Теми: ІранСШАсанкції
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