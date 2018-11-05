Пасажирський літак "Lion Air" розбився об воду – влада Індонезії

Пасажирський літак індонезійської компанії "Lion Air" розбився 29 жовтня від сильного удару об воду.

Такий висновок Національний комітет безпеки транспорту Індонезії оголосив у понеділок, повідомляє StraitsTimes.

Це означає, що літак не розірвався в повітрі, до падіння в Яванське море. Він увійшов у воду на великій швидкості.

Всі 189 осіб, які летіли рейсом JT610, померли. Це була найжахливіша авіакатастрофа в Індонезії після 1997 року, коли в Медані розбився літак із 214 людьми на борту.

Міністр транспорту Індонезії усунув технічного директора авіакомпанії "Lion Air" та декількох техніків, адже напередодні аварії екіпаж повідомляв про деякі технічні проблеми.

Причини авіакатастрофи досі невідомі. Рятувальники сподіваються на дані другої "чорної скриньки" з борту.

Пошук уламків літака, тіл загиблих та речей пасажирів триває.

У суботу помер один із дайверів, які брали участь у пошуковій операції. 48-річний Сіахрул Анто не витримав декомпресії, повідомило AFP.