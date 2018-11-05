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У вівторок в Україні похолодає

Понеділок, 5 листопада 2018, 11:21

Найближчої доби з північного сходу України переміститься порція більш прохолодного повітря, відтісняючи тепло на захід і крайній південь країни.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє у понеділок "Інтерфакс-Україна".

Так, за прогнозами синоптиків, у вівторок в Україні без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Вночі очікується 0-5° тепла, на північному сході місцями 1-3° морозу, вдень буде 5-10° тепла, в західних областях і на крайньому півдні країни вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°, на Закарпатті до 19°.

У Києві – без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 7-9°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в столиці 6 листопада найвища температура вдень була зафіксована на позначці 17 градусів тепла в 2013 році, а найнижча - вночі на позначці 13,4 градусів морозу в 1891 році.

7 листопада в Україні очікується без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура в західних областях і в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°, на Закарпатті до 18°; на решті території вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 5-10° тепла.

У Києві в середу – без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° вище нуля, вдень 7-9° тепла.

Теми: погода
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