Донецького бойовика "Оплоту" засудили до трьох років в'язниці

Токмацький райсуд Запорізької області засудив до трьох років позбавлення волі бойовика окупованих районів Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Зазначається, що двадцятидворічний уродженець Донеччини у червні 2014 року вступив до лав незаконних збройних формувань, де брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції, зокрема в терористичному угрупованні "Оплот".

За даними СБУ, правоохоронці затримали бойовика у січні 2017 року у Білопільському районі Сумської області, куди він приїхав відвідати родичів.

Повідомляється, що суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення незаконних воєнізованих формувань та участь у них) та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Наразі вирок набрав законної сили.