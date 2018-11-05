Донецького бойовика "Оплоту" засудили до трьох років в'язниці

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Понеділок, 5 листопада 2018, 13:08

Токмацький райсуд Запорізької області засудив до трьох років позбавлення волі бойовика окупованих районів Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Зазначається, що двадцятидворічний уродженець Донеччини у червні 2014 року вступив до лав незаконних збройних формувань, де брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції, зокрема в терористичному угрупованні "Оплот".

За даними СБУ, правоохоронці затримали бойовика у січні 2017 року у Білопільському районі Сумської області, куди він приїхав відвідати родичів.

Повідомляється, що суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення незаконних воєнізованих формувань та участь у них) та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Наразі вирок набрав законної сили.

Українська правда
Теми: СБУ суд ДНР Донецька область
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