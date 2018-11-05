Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Донецького бойовика "Оплоту" засудили до трьох років в'язниці

Понеділок, 5 листопада 2018, 12:08

Токмацький райсуд Запорізької області засудив до трьох років позбавлення волі бойовика окупованих районів Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Зазначається, що двадцятидворічний уродженець Донеччини у червні 2014 року вступив до лав незаконних збройних формувань, де брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції, зокрема в терористичному угрупованні "Оплот".

 

За даними СБУ, правоохоронці затримали бойовика у січні 2017 року у Білопільському районі Сумської області, куди він приїхав відвідати родичів.

Повідомляється, що суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення незаконних воєнізованих формувань та участь у них) та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Наразі вирок набрав законної сили.

Українська правда
Теми: СБУсудДНРДонецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
СБУ
СБУ: Викрито групи, які переправляли "ухилянтів" за кордон за участю іноземців
Жителька Миколаєва зливала місця дислокації влади і ЗСУ "беркутівцю" в Крим – СБУ
Контрактниця ЗСУ зливала росіянам секретні дані, її завербував "Дімка" – СБУ
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: