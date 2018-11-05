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Росія відправила фрегат з крилатими ракетами з Криму до Середземномор'я

Понеділок, 5 листопада 2018, 13:10

Росія відправила фрегат "Адмірал Макаров" з крилатими ракетами "Калібр-НК" з окупованого Криму в Середземне море.

Про це 5 листопада повідомляє російське видання ТАСС.

"Відповідно до плану бойової підготовки фрегат Чорноморського флоту "Адмірал Макаров" вийшов із Севастополя і взяв курс на чорноморські протоки. Відповідно до поставлених завдань екіпаж корабля буде діяти в складі постійного з'єднання Військово-морського флоту Росії в Середземному морі", - йдеться в повідомленні.

"Адмірал Макаров" озброєний крилатими ракетами "Калібр-НК", ракетним комплексом самооборони "Штиль-1", артустановкою А-190 калібру 100 міліметрів, зенітною артилерією, реактивною бомбовою установкою, торпедами, а також може нести палубний вертоліт Ка-27 (або ка-31).

У окупований Росією Севастополь, він прибув в жовтні 2018 року.

Кораблі такої серії мають водотоннажність близько 4 тис. тон, швидкість - 30 вузлів, автономність плавання - 30 діб.

В минулому РФ випускали крилаті ракети "Калібр" з фрегатів та підводних човнів у Середземному морі, по військових цілях для підтримки атак сил президента Сирії Башара Асада.

У травні російський президент Володимир Путін заявив, що російські військові судна з крилатими ракетами "Калібр" будуть перебувати на постійній основі в Середземному морі, щоб протистояти тому, що він назвав терористичною загрозою в Сирії.

Росія цього літа розгорнула кілька військових кораблів у Середземному морі, зокрема фрегати "Адмірал Григорович", "Адмірал Ессен" та "Питлівий", а також десантні кораблі "Ніколай Фільченков" та ракетний корвет "Вишній Волочок".

Українська правда
Теми: РосіяСевастопольфлот
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