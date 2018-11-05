Поліція затримала автоугонщиків, які крали за 40 секунд

Правоохоронці у Київській області затримали чотирьох учасників організованої групи, які викрадали транспортні засоби та вимагали за них викуп.

Про це 5 листопада повідомляє прес-служба Національної поліції.

Зазначається, що рівень технічного оснащення зловмисників дозволяв їм здійснювати угон за 40 секунд.

До складу злочинної групи увійшли четверо чоловіків – мешканців Києва та київської області. Двоє з них раніше вже були засуджені за аналогічні злочини, а один зі зловмисників умовно засуджений до лютого 2019 року – за незаконне заволодіння транспортним засобом.

Правоохоронці із шести груп, як уточнили УП у прес-службі поліції Київської області, затримали крадіїв в ніч з 2 на 3 листопада.

Так, зловмисники після угону автомобіля у Білій Церкві зв’язалися із власником автомобіля і почали вимагати 15 тисяч доларів.

Силовики встановили місце їхнього перебування - четверо фігурантів рухалися однією автівкою.

Зазначається, що правоохоронці увімкнули проблискові маячки та подали сигнал для зупинки, але підозрювані проігнорували сигнали та почали тікати.

"Під час погоні зловмисники навмисно створювали аварійні ситуації, йшли на таран, аби поліцейські злетіли з дороги. Проте… самі зловмисники злетіли у кювет та були затримані", - йдеться в повідомленні відомства.

В автомобілі поліцейські виявили – балаклави, рукавички, електронні засоби злому системи захисту автомобілю. Крім того у двох чоловіків вилучили дві бойові гранати РГД.

У ході 5 обшуків поліцейські також вилучили автомат Калашникова з глушником та двома магазинами, спорядженими бойовими набоями, та димову шашку.

В угонщиків вилучили номерні знаки, радіостанції та спецзасоби для виявлення та приглушення сигналів GPS-трекерів та автомобілі, номерні агрегати яких мають явні ознаки зміни кустарним способом.

Правоохоронці повідомляють, що на рахунку злочинної групи – 10 задокументованих угонів у Києві та Київській області.

Наразі всім затриманим оголошено про підозру. У понеділок їм мають обрати запобіжний захід.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Наразі поліцейські встановлюють причетність групи до вчинення аналогічних злочинів по всій Україні.