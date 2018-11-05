Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція затримала автоугонщиків, які крали за 40 секунд

Понеділок, 5 листопада 2018, 14:35

Правоохоронці у Київській області затримали чотирьох учасників організованої групи, які викрадали транспортні засоби та вимагали за них викуп. 

Про це 5 листопада повідомляє прес-служба Національної поліції.

Зазначається, що рівень технічного оснащення зловмисників дозволяв їм здійснювати угон за 40 секунд.

До складу злочинної групи увійшли четверо чоловіків – мешканців Києва та київської області. Двоє з них раніше вже були засуджені за аналогічні злочини, а один зі зловмисників умовно засуджений до лютого 2019 року – за незаконне заволодіння транспортним засобом.

Правоохоронці із шести груп, як уточнили УП у прес-службі поліції Київської області, затримали крадіїв в ніч з 2 на 3 листопада.

 

Так, зловмисники після угону автомобіля у Білій Церкві зв’язалися із власником автомобіля і почали вимагати 15 тисяч доларів.

Силовики встановили місце їхнього перебування - четверо фігурантів рухалися однією автівкою.

Зазначається, що правоохоронці увімкнули проблискові маячки та подали сигнал для зупинки, але підозрювані проігнорували сигнали та почали тікати.

 

"Під час погоні зловмисники навмисно створювали аварійні ситуації, йшли на таран, аби поліцейські злетіли з дороги. Проте…  самі зловмисники злетіли у кювет та були затримані", - йдеться в повідомленні відомства.

В автомобілі поліцейські виявили – балаклави, рукавички, електронні засоби злому системи захисту автомобіля. Крім того, у двох чоловіків вилучили дві бойові гранати РГД.

 

У ході  5 обшуків поліцейські також вилучили автомат Калашникова з глушником та двома магазинами, спорядженими бойовими набоями, та димову шашку.

В угонщиків вилучили номерні знаки, радіостанції та спецзасоби для виявлення та приглушення сигналів GPS-трекерів та автомобілі, номерні агрегати яких мають явні ознаки зміни кустарним способом. 

 

Правоохоронці повідомляють, що на рахунку злочинної групи – 10 задокументованих угонів у Києві та Київській області.

Наразі всім затриманим оголошено про підозру. У понеділок їм мають обрати запобіжний захід.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

 

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Наразі поліцейські встановлюють причетність групи до вчинення аналогічних злочинів по всій Україні.

 

Українська правда
Теми: поліція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
поліція
Інформацію про колаборантів, які втекли в ЄС, почали вносити в базу Інтерполу
Кабмін призначив голову Нацполіції
У Білій Церкві церковники УПЦ МП відмовилися залишати собор на вимогу громади, є сутички
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: