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У Сирії загинули кілька бойовиків групи Вагнера – росЗМІ

Понеділок, 5 листопада 2018, 14:46

У результаті вибуху в Сирії загинули шестеро осіб, які імовірно причетні до підрозділів "приватної військової компанії Вагнера".

Про це повідомляє російська "Новая газета" з посиланням на джерела в Сирії.

Вибух стався 4 листопада в колишній будівлі сирійської кримінальної поліції, розташованій на трасі Дамаск – Дейр-ез-Зор.

Всього загинуло 11 осіб, в тому числі, п'ятеро бійців Сирійської урядової армії.

За словами джерела, на місці вибуху розташований один із підрозділів 5-го корпусу Сирійської урядової армії, укомплектованого сирійськими добровольцями і посиленого російськими "військовими радниками".

Видання каже, що направило запит до російського МЗС з проханням прояснити долю росіян, які постраждали під час інциденту.

З фінансуванням "приватної військової компанії Вагнера" ​​пов'язують Євгена Пригожина, російського бізнесмена, близького до президента Росії Володимира Путіна.

Найманців "ПВК Вагнера" фіксували в Україні, Сирії та інших країнах.

Служба безпеки також заявила, що з червня 2014 року силами АТО було знищено як мінімум тридцять шість громадян РФ з числа "ПВК Вагнера".

Раніше з'ясувалося, що найманцями "Вагнера" в Луганській області керував офіцер ГРУ Олег Володимирович Іванніков "Андрій Іванович", який, за даними Bellingcat, причетний до краху літака рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році.

У червні СБУ оприлюднила аудіозапис розмови лідера "ПВК Вагнера" ​​Дмитра Уткіна з Іваннікова.

Ця розмова, за даними СБУ, "документує роль російських військових у бойових діях в Луганській області в період 2014-2015 років".

Крім того, бійці "ПВК Вагнера" ймовірно брали участь у боях за Дебальцеве.

Теми: РосіяСирія
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