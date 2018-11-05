У Сирії загинули кілька бойовиків групи Вагнера – росЗМІ
У результаті вибуху в Сирії загинули шестеро осіб, які імовірно причетні до підрозділів "приватної військової компанії Вагнера".
Про це повідомляє російська "Новая газета" з посиланням на джерела в Сирії.
Вибух стався 4 листопада в колишній будівлі сирійської кримінальної поліції, розташованій на трасі Дамаск – Дейр-ез-Зор.
Всього загинуло 11 осіб, в тому числі, п'ятеро бійців Сирійської урядової армії.
За словами джерела, на місці вибуху розташований один із підрозділів 5-го корпусу Сирійської урядової армії, укомплектованого сирійськими добровольцями і посиленого російськими "військовими радниками".
Видання каже, що направило запит до російського МЗС з проханням прояснити долю росіян, які постраждали під час інциденту.
З фінансуванням "приватної військової компанії Вагнера" пов'язують Євгена Пригожина, російського бізнесмена, близького до президента Росії Володимира Путіна.
Найманців "ПВК Вагнера" фіксували в Україні, Сирії та інших країнах.
Служба безпеки також заявила, що з червня 2014 року силами АТО було знищено як мінімум тридцять шість громадян РФ з числа "ПВК Вагнера".
Раніше з'ясувалося, що найманцями "Вагнера" в Луганській області керував офіцер ГРУ Олег Володимирович Іванніков "Андрій Іванович", який, за даними Bellingcat, причетний до краху літака рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році.
У червні СБУ оприлюднила аудіозапис розмови лідера "ПВК Вагнера" Дмитра Уткіна з Іваннікова.
Ця розмова, за даними СБУ, "документує роль російських військових у бойових діях в Луганській області в період 2014-2015 років".
Крім того, бійці "ПВК Вагнера" ймовірно брали участь у боях за Дебальцеве.