СБУ заявляє, що накрила групу проросійських пропагандистів

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Понеділок, 5 листопада 2018, 16:52

Служба безпеки України затримала 9 проросійських пропагандистів.

Про це у понеділок повідомляє прес-служба відомства.

Вказується, що СБУ протягом вересня-жовтня блокувала діяльність "міжрегіональної мережі антиукраїнських Інтернет-агітаторів, які діяли на користь країни-агресора".

"Оперативники спецслужби викрили в Одесі, Києві та Сєверодонецьку дев’ять проросійських пропагандистів. Зловмисники, яких фінансували представники спецслужб РФ, публікували надіслані з Росії політичні новини та закликали до проведення акцій непокори і масових заворушень", - повідомили в СБУ.

Також повідомляється, що затримані публікували заклики до повалення конституційного ладу та державної влади в нашій країні, а також підтримки терористів "Д/ЛНР".

Українська правда
Теми: СБУ
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