СБУ заявляє, що накрила групу проросійських пропагандистів
Служба безпеки України затримала 9 проросійських пропагандистів.
Про це у понеділок повідомляє прес-служба відомства.
Вказується, що СБУ протягом вересня-жовтня блокувала діяльність "міжрегіональної мережі антиукраїнських Інтернет-агітаторів, які діяли на користь країни-агресора".
"Оперативники спецслужби викрили в Одесі, Києві та Сєверодонецьку дев’ять проросійських пропагандистів. Зловмисники, яких фінансували представники спецслужб РФ, публікували надіслані з Росії політичні новини та закликали до проведення акцій непокори і масових заворушень", - повідомили в СБУ.
Також повідомляється, що затримані публікували заклики до повалення конституційного ладу та державної влади в нашій країні, а також підтримки терористів "Д/ЛНР".