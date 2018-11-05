Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Остаточної тиші на Донбасі немає

Понеділок, 5 листопада 2018, 17:54

Протягом понеділка бойовики на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це у понеділок повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.   

"Протягом поточної доби, станом на 18-у годину, російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню", - сказано у повідомленні.

"Двічі, в районі Павлополя, противник застосував станкові протитанкові гранатомети. Крім того, окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Красногорівка і Гнутове", - повідомляють в ООС.

Зазначається, що втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасООС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: