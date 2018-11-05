Остаточної тиші на Донбасі немає

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Понеділок, 5 листопада 2018, 18:54

Протягом понеділка бойовики на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це у понеділок повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.   

"Протягом поточної доби, станом на 18-у годину, російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню", - сказано у повідомленні.

"Двічі, в районі Павлополя, противник застосував станкові протитанкові гранатомети. Крім того, окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Красногорівка і Гнутове", - повідомляють в ООС.

Зазначається, що втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено.

Українська правда
Теми: Донбас ООС
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