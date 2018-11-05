Остаточної тиші на Донбасі немає
Понеділок, 5 листопада 2018, 17:54
Протягом понеділка бойовики на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню.
Про це у понеділок повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
"Протягом поточної доби, станом на 18-у годину, російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню", - сказано у повідомленні.
"Двічі, в районі Павлополя, противник застосував станкові протитанкові гранатомети. Крім того, окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Красногорівка і Гнутове", - повідомляють в ООС.
Зазначається, що втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено.
Українська правда