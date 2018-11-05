Основною версією стрілянини в Луцьку поліція називає бандитські розбірки
Поліція розглядає однією з основних версій стрілянини в Луцьку бандитські розбірки.
Про це повідомляє у понеділок прес-служба поліції Волинської області.
"Як одна із основних версій слідство розглядає бандитські розбірки двох груп із застосуванням вогнепальної та холодної зброї", - заявив заступник начальника ГУНП у Волинській області, начальник слідчого управління Олександр Климовський.
Поліцейські кажуть, що встановили особи загиблого та двох поранених. Усі вони жителі Луцька.
Повідомляється, що план "Сирена" введено в області, задіяні також підрозділи з інших областей.
"Попередньо маємо інформацію, хто стріляв і був учасником. Працюємо над тим щоб їх затримати", – зазначив начальник ГУНП в області Петро Шпига.
Поліція також просить громадян, котрим відома будь-яка інформація про цю подію, невідкладно повідомити на лінію служби "102".
Зокрема, поліцейські звертаються за допомогою у встановленні місця перебування, руху та зупинок транспортних засобів на яких, ймовірно, пересуваються особи, причетні до стрілянини на вулиці Набережній у Луцьку.
У поліції також повідомили, що в стрілянині в Луцьку взяло участь приблизно 15 людей.
Стрілянина зчинилась всередині кафе на території автомийки.