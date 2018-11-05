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Основною версією стрілянини в Луцьку поліція називає бандитські розбірки

Понеділок, 5 листопада 2018, 18:14

Поліція розглядає однією з основних версій стрілянини в Луцьку бандитські розбірки.

Про це повідомляє у понеділок прес-служба поліції Волинської області.

"Як одна із основних версій слідство розглядає бандитські розбірки двох груп із застосуванням вогнепальної та холодної зброї", - заявив заступник начальника ГУНП у Волинській області, начальник слідчого управління Олександр Климовський.

Поліцейські кажуть, що встановили особи загиблого та двох поранених. Усі вони жителі Луцька.

Повідомляється, що план "Сирена" введено в області, задіяні також підрозділи з інших областей.

"Попередньо маємо інформацію, хто стріляв і був учасником. Працюємо над тим щоб їх затримати", – зазначив начальник ГУНП в області Петро Шпига.

Поліція також просить громадян, котрим відома будь-яка інформація про цю подію, невідкладно повідомити на лінію служби "102". 

Зокрема, поліцейські звертаються за допомогою у встановленні місця перебування, руху та зупинок транспортних засобів на яких, ймовірно, пересуваються особи, причетні до стрілянини на вулиці Набережній у Луцьку.

 
 
 

У поліції також повідомили, що в стрілянині в Луцьку взяло участь приблизно 15 людей.

Стрілянина зчинилась всередині кафе на території автомийки.

Українська правда
Теми: Луцькполіціякримінал
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