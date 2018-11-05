Мін’юст: На причетність до вбивства Гонгадзе перевіряють усіх топ-посадовців того часу

Заступник міністра юстиції - уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина заявив, що на причетність до замовлення вбивства журналіста Георгія Гонгадзе перевіряють усіх колишніх вищих посадовців того часу.

Про це він розповів під час засідання круглого столу "Міжнародні зобов'язання України: стан виконання зобов'язань України щодо розслідування та правосуддя в справах Гонгадзе, Подольського та Єльяшкевича", повідомляє "Укрінформ".

"Головне слідче управління Генеральної прокуратури продовжує розслідування факту організації та підбурювання до умисного вбивства журналіста Гонгадзе. Також слідчим шляхом перевіряється причетність до вчинення злочину всіх осіб із кола колишніх вищих посадових осіб України та призначено ряд комплексних судових експертиз", - зазначив Ліщина.

Як відомо, засновник "Української правди" Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі під Таращею Київської області виявили обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту.

У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належать Гонгадзе.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох екс-працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років.

Крім того, у січні 2013 року суд засудив до довічного ув’язнення колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста.

Похорон убитого журналіста відбувся 22 березня 2016 року в Києві.

Замовники вбивства досі не встановлені.