Генсек НАТО виступив за діалог з Росією

176 переглядів
Вівторок, 6 листопада 2018, 03:52

Незважаючи на напружені відносини з Москвою генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг висловився за діалог з Росією.

Про це він розповів в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung, пише DW.com.

"Ми хочемо не конфронтації, а діалогу з Росією", - заявив Столтенберг.

При цьому, за словами шефа НАТО, Заходу "не можна бути наївним", а слід "триматися згуртовано перед Москвою".

"Від таких німецьких політиків як Гельмут Шмідт і Віллі Брандт за часів холодної війни ми дізналися, що з Росією потрібно говорити", - зазначив Столтенберг.

Незважаючи на всю політичну напруженість, Заходу вдається знаходити рішення проблем з РФ, нагадав глава Північноатлантичного альянсу.

Найбільшою небезпекою для світу сьогодні є непередбачуваність міжнародної політики, вважає Йенс Столтенберг.

За словами генсека НАТО, за часів холодної війни Захід і Східний блок були ворогами один одному, проте сьогодні "виклики - більш комплексні".

"З європейської історії всі ми дізналися, що витрати війни набагато дорожчі, ніж ціна миру", - нагадав Столтенберг.

Кілька днів тому Йенс Столтенберг закликав Росію виконувати Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Тоді шеф НАТО також відзначив, що альянс не хоче нової холодної війни і нової гонки озброєнь.

Теми: НАТО Росія
powered by lun.ua
По темі
У Брюсселі відбулося засідання ради Росія-НАТО, говорили про Україну 31 жовтня 2018, 19:48
Рада НАТО-Росія обговорить плани США вийти з ДРСМД 31 жовтня 2018, 03:39
В БПП відреагували на заяву Тимошенко про створення "воєнного кабінету" 30 жовтня 2018, 20:44
Усі новини
Головні новини
Екс-власника агрохолдингу "Мрія" екстрадували в Україну
Активісти назвали причину смерті Гандзюк і вказують на слід депутата БПП
У ВР хочуть створити "ручну" комісію з розслідування нападів на активістів - РПР
Головні новини дня – за 60 секунд
Усі новини
Досвід

Історія незрячого волонтера з Вінниці

Фото

Якби герої мультиків старіли разом з нами: 10 кумедних прикладів