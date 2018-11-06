Генсек НАТО виступив за діалог з Росією

Незважаючи на напружені відносини з Москвою генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг висловився за діалог з Росією.

Про це він розповів в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung, пише DW.com.

"Ми хочемо не конфронтації, а діалогу з Росією", - заявив Столтенберг.

При цьому, за словами шефа НАТО, Заходу "не можна бути наївним", а слід "триматися згуртовано перед Москвою".

"Від таких німецьких політиків як Гельмут Шмідт і Віллі Брандт за часів холодної війни ми дізналися, що з Росією потрібно говорити", - зазначив Столтенберг.

Незважаючи на всю політичну напруженість, Заходу вдається знаходити рішення проблем з РФ, нагадав глава Північноатлантичного альянсу.

Найбільшою небезпекою для світу сьогодні є непередбачуваність міжнародної політики, вважає Йенс Столтенберг.

За словами генсека НАТО, за часів холодної війни Захід і Східний блок були ворогами один одному, проте сьогодні "виклики - більш комплексні".

"З європейської історії всі ми дізналися, що витрати війни набагато дорожчі, ніж ціна миру", - нагадав Столтенберг.

Кілька днів тому Йенс Столтенберг закликав Росію виконувати Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Тоді шеф НАТО також відзначив, що альянс не хоче нової холодної війни і нової гонки озброєнь.