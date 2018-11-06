Держдеп закликав покарати винних у смерті Гандзюк

В американському зовнішньополітичному відомстві засудили напади на активістів громадянського суспільства та закликали залучити до відповідальності вбивць Каті Гандзюк.

Про це офіційний представник Держдепартаменту США Хізер Нойєрт написала в twitter.

"США висловлюють найглибші співчуття родині та друзям Катерини Гандзюк. Напади на громадянське суспільство України мають припинитися. Ті, хто відповідальний за замовлення і вчинення цієї жахливої ​​атаки, повинні бути притягнуті до суду ", - написала вона, додавши хештеги #мовчання_вбиває #хтозамовив.

The U.S. extends its deepest condolences to the family and friends of #KaterynaHandziuk. Attacks on #Ukraine’s civil society must stop. Those responsible for ordering and committing this horrific attack must be brought to justice. #мовчання_вбиває #хтозамовив — Heather Nauert (@statedeptspox) 6 листопада 2018 р.

Як повідомлялося, з такою ж вимогою виступила глава МЗС Канади Христя Фріланд.

Вдень 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.

Організатори спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" назвали причину смерті Гандзюк і вказали на слід депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.

Сам Паламарчук спростовує свою причетність до злочину.