Держдеп закликав покарати винних у смерті Гандзюк

В американському зовнішньополітичному відомстві засудили напади на активістів громадянського суспільства та закликали залучити до відповідальності вбивць Каті Гандзюк.

Про це офіційний представник Держдепартаменту США Хізер Нойєрт написала в twitter.

"США висловлюють найглибші співчуття родині та друзям Катерини Гандзюк. Напади на громадянське суспільство України мають припинитися. Ті, хто відповідальний за замовлення і вчинення цієї жахливої ​​атаки, повинні бути притягнуті до суду ", - написала вона, додавши хештеги #мовчання_вбиває #хтозамовив.

The U.S. extends its deepest condolences to the family and friends of #KaterynaHandziuk. Attacks on #Ukraine’s civil society must stop. Those responsible for ordering and committing this horrific attack must be brought to justice. #мовчання_вбиває #хтозамовив