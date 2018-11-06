Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Чистильники" приїжджали у Стамбул замітати сліди вбивства Хашоггі – ЗМІ

Вівторок, 6 листопада 2018, 07:47

Через кілька днів після вбивства в саудівському консульстві в Стамбулі журналіста Джамаля Хашоггі Саудівська Аравія направила в Туреччину фахівців, які мали замести сліди злочину.

Про це заявив представник турецької влади, передає Бі-Бі-Сі.

Вони прибули в складі групи з 11 осіб, які мали допомагати турецькій стороні в розслідуванні події з Хашоггі.

Згідно з інформацією лояльної до уряду Туреччини газети Sabah, у Стамбул із Ер-Ріяда в складі групи прибули хімік і токсиколог: Ахмед Абдулазіз аль-Джонабі і Халед Яхія аль-Захрані.

Турецька сторона стверджує, що перед ними стояло завдання знищити сліди злочину до того, як у будівлю саудівського консульства і резиденцію консула пустять турецьких слідчих.

За даними видання, так звані "чистильники" відвідували будівлю консульства щодня з 12 до 17 жовтня, а за три дні по тому покинули країну.

Нові звинувачення Стамбула збіглися з днем ​ засідання в Женеві спеціальної експертної групи ООН з прав людини, на якому делегація Саудівської Аравії дає пояснення у справі Хашоггі.

Президент саудівської Комісії з прав людини Бандар аль-Айба запевнив представників ООН, що король Салман розпорядився провести всебічне розслідування вбивства журналіста і віддати винних у руки правосуддя.

Теми: вбивствоТуреччинаСаудівська АравіяЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, 45 людей постраждало

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
вбивство
У КПРФ заявили про вбивство лідера компартії Придністров'я
Убивство російського капітана Ржицького: у РФ заявили про затримання підозрюваного
Убивство російського капітана Ржицького: родичі заявили, що він пішов з армії до війни
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, 45 людей постраждало
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: