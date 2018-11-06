"Чистильники" приїжджали у Стамбул замітати сліди вбивства Хашоггі – ЗМІ

Через кілька днів після вбивства в саудівському консульстві в Стамбулі журналіста Джамаля Хашоггі Саудівська Аравія направила в Туреччину фахівців, які мали замести сліди злочину.

Про це заявив представник турецької влади, передає Бі-Бі-Сі.

Вони прибули в складі групи з 11 осіб, які мали допомагати турецькій стороні в розслідуванні події з Хашоггі.

Згідно з інформацією лояльної до уряду Туреччини газети Sabah, у Стамбул із Ер-Ріяда в складі групи прибули хімік і токсиколог: Ахмед Абдулазіз аль-Джонабі і Халед Яхія аль-Захрані.

Турецька сторона стверджує, що перед ними стояло завдання знищити сліди злочину до того, як у будівлю саудівського консульства і резиденцію консула пустять турецьких слідчих.

За даними видання, так звані "чистильники" відвідували будівлю консульства щодня з 12 до 17 жовтня, а за три дні по тому покинули країну.

Нові звинувачення Стамбула збіглися з днем ​ засідання в Женеві спеціальної експертної групи ООН з прав людини, на якому делегація Саудівської Аравії дає пояснення у справі Хашоггі.

Президент саудівської Комісії з прав людини Бандар аль-Айба запевнив представників ООН, що король Салман розпорядився провести всебічне розслідування вбивства журналіста і віддати винних у руки правосуддя.