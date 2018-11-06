Британським депутатам передали список винних у катуванні політв’язнів

Представниця Медійної ініціативи за права людини Марія Томак передала члену комітету закордонних справ британського парламенту Роберту Сіллі список із прізвищами росіян і українців, які порушують права людини в анексованому Росією Криму.

Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода", який був на зустрічі родичів утримуваних Росією українців Павла Гриба та Євгена Панова із депутатом британського парламенту в Лондоні.

"Ми вважаємо можливим розширення дії "акту Магнітського" проти цих людей, оскільки йдеться про порушення Європейської конвенції з прав людини, а саме – про катування", – сказала Томак.

Про можливу імплементацію "акту Магнітського" Роберт Сіллі сказав: "Я вважаю те, як реагував британський уряд на отруєння Скрипалів, є доволі вражаючим прикладом ефективної протидії злочинам Росії".

Перед зустріччю в Лондоні посольство України передало Міністерству закордонних справ Великої Британії список людей, яких МІПЛ вважає винними у катуванні українських громадян.

Представник посольства заявив, що наразі громадська організація веде перемовини із МЗС України щодо визнання цього списку офіційним.

На зустрічі були присутні Ольга та Ігор Гриби, сестра і батько Павла Гриба, а також керівник об’єднання родин політв’язнів і брат фігуранта справи так званих "кримських диверсантів" Євгена Панова Ігор Котелянець.

Останній наголосив, що заяви від таких країн, як Британія, дійсно допомагають зупинити катування українських громадян у російських в’язницях.

"Ми сьогодні мали зустріч із представниками Міністерства закордонних справ з метою нагадати про всіх українських політв’язнів. Це саме те, через що голодував Олег Сенцов, – щоб привернути увагу не тільки до себе, а й до інших незаконно засуджених", – заявив Котелянець.

Ольга Гриб, сестра викраденого ФСБ із території Білорусі Павла Гриба, згадала про ідею перенести мирні переговори з Мінська до іншої країни.

"Мінськ – це неприйнятне місце для врегулювання такого конфлікту. Можливо, Британія могла би стати такою країною", – сказала вона, звертаючись до депутата британського парламенту.

Роберт Сіллі – член палати Громад британського парламенту від Консервативної партії, а також учасник комітету закордонних справ. Він неодноразово критикував президента Росії Володимира Путіна і відомий підтримкою санкцій проти Росії, зокрема застосування "акту Магнітського" для боротьби із "брудними російськими грошима".

"Акт Магнітського" – закон США, а також низки інших країн, який накладає економічні санкції й забороняє в’їзд особам, винним у порушеннях прав людини. У травні цього року закон схвалив парламент Британії.