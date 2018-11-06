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Благополуччя для росіян стало дорожче "величі"

Вівторок, 6 листопада 2018, 09:49
Благополуччя для росіян стало дорожче величі

Громадяни Росії гогові пожертвувати статусом "великої держави" в обмін на турботу держави про добробут громадян і демократію.

Відповідні зміни в настроях росіян виявили вчені Інституту соціології РАН, пише "Комерсантъ".

Повідомляється, що "Державність і військова міць", які з 2014 року були пріоритетом для громадян РФ стали другорядними.

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"Справедливість, державність і демократія - такі переваги росіян виявив науково-дослідний центр", - пишуть у виданні.

Так, 2014 року для росіян важливими були лише "справедливість і державність", тоді 67% вважали, що "Росія повинна бути великою державою з потужними збройними силами", а зараз так вважає тільки 49%.

Зараз 51% опитаних упевнений, що "Росія повинна насамперед подбати про добробут власних громадян, а державність і військова міць другорядні" (в 2014 році державність була другорядною для 33%).

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фото "Комерсант"

Також змінилося ставлення росіян до контрсанкцій, які Росія ввела у відповідь на санкції західних країн: позитивно до них відносяться 47% респондентів, а в 2014 році таких було 60%.

На думку опитаних, статус "великої держави" залежить від внутрішньої политики.

Серед умов набуття такого статусу 67% росіян вважають розвинену економіку, 66% - високий рівень добробуту громадян.

Крім того 13% опитаних заявили, що Росія повинна "стати світовим центром впливу", 8% - "цивілізаційним мостом між Європою і Азією", 7% - отримати контроль над територіями колишнього СРСР.

Вперше за чотири роки соціологи в РФ зафіксували зростання запиту росіян на демократію з 27% до 37%.

Раніше повідомлялося, що росіяни вважають, що їх об'єднує перемога у "Великій вітчизняній війні" і анексія Криму.

Українська правда
Теми: Росіяопитування
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