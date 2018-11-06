Благополуччя для росіян стало дорожче "величі"

3305 переглядів
Вівторок, 6 листопада 2018, 10:49

Громадяни Росії гогові пожертвувати статусом "великої держави" в обмін на турботу держави про добробут громадян і демократію.

Відповідні зміни в настроях росіян виявили вчені Інституту соціології РАН, пише "Комерсант".

Повідомляється, що "Державність і військова міць", які з 2014 року були пріоритетом для громадян РФ стали другорядними.

"Справедливість, державність і демократія - такі переваги росіян виявив науково-дослідний центр", - пишуть у виданні.

Так, 2014 року для росіян важливими були лише "справедливість і державність", тоді 67% вважали, що "Росія повинна бути великою державою з потужними збройними силами", а зараз так вважає тільки 49%.

Зараз 51% опитаних упевнений, що "Росія повинна насамперед подбати про добробут власних громадян, а державність і військова міць другорядні" (в 2014 році державність була другорядною для 33%).

 
фото "Комерсант"

Також змінилося ставлення росіян до контрсанкцій, які Росія ввела у відповідь на санкції західних країн: позитивно до них відносяться 47% респондентів, а в 2014 році таких було 60%.

На думку опитаних, статус "великої держави" залежить від внутрішньої политики.

Серед умов набуття такого статусу 67% росіян вважають розвинену економіку, 66% - високий рівень добробуту громадян.

Крім того 13% опитаних заявили, що Росія повинна "стати світовим центром впливу", 8% - "цивілізаційним мостом між Європою і Азією", 7% - отримати контроль над територіями колишнього СРСР.

Вперше за чотири роки соціологи в РФ зафіксували зростання запиту росіян на демократію з 27% до 37%.

Раніше повідомлялося, що росіяни вважають, що їх об'єднує перемога у "Великій вітчизняній війні" і анексія Криму.

Українська правда
Теми: Росія опитування
powered by lun.ua
По темі
У Росії зобов'язали месенджери ідентифікувати користувачів за номером телефону 6 листопада 2018, 11:15
Напередодні виборів у США Facebook заблокував 115 підозрілих акаунтів 6 листопада 2018, 07:24
Генсек НАТО виступив за діалог з Росією 6 листопада 2018, 03:52
Усі новини
Головні новини
Засідання АМКУ щодо монополізму "ДТЕК" Ахметова зірвано
Напади на активістів: до Ради викликали Авакова, Луценка і Грицака
Держава оплачує житло 120 нардепам-мільйонерам – ЗМІ
Мораторій на землю може коштувати Україні 2-75 тисяч євро на людину
Усі новини
Досвід

Історія незрячого волонтера з Вінниці

Досвід

Як Тернопіль приваблює молодь з інших країн