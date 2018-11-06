Тимошенко й Порошенко визначилися з тактикою і готуються "атакувати"

Юлія Тимошенко наступного місяця їздитиме по Україні з меседжами про її бачення досягнення миру, а потім проведе четвертий великий форум "Екосистема життя людини".

Джерела "Української правди" в оточенні лідерки "Батьківщини" кажуть, що після цього форуму вона перейде в рішучий наступ та ще жорсткіше критикуватиме політику Петра Порошенка.

Як ідеться у статті Романа Кравця, у команді Тимошенко вважають Порошенка найвигіднішим конкурентом для другого туру майбутніх президентських виборів.

По-перше, чинного президента легко критикувати; по-друге, у рейтингу він зараз відстає; по-третє, якщо в другий тур вийдуть Анатолій Гриценко або хтось із нових політиків (як то Святослав Вакарчук або Володимир Зеленський), Тимошенко може їм програти

Тож перед штабом Тимошенко стоять два завдання: переконати виборців, що вона краща за Порошенка, і не втратити перше місце в соціологічних дослідженнях.

Водночас тактика Порошенка стосовно Тимошенко зводиться до того, щоб переконати людей, що лідерка "Батьківщини" – зручна і близька для Кремля, ідеться у статті.

Один із технологів Банкової зазначив: "Юля почала говорити про НАТО та ЄС. Але ми настільки звузимо цю тему і так будемо агресивно виступати, що заженемо її у глухий кут – вона просто не зможе використовувати такі меседжі щодо Росії, бо втратить там свої відносини".

З іншим "коником" Тимошенко – цінами на газ – Порошенку радять виступати за "порятунок людей", а також звинувачувати саме колишню прем’єрку в підвищенні цін. Президент уже заявив, поставив Кабміну вимогу розширити програму субсидій – хоча це компетенція уряду.

На думку технологів, нинішній образ Порошенка – батька і захисника, який укріплює армію, боронить державну мову і домагається створення Української автокефальної церкви – вдало підходить для змагання з проросійським кандидатом.

Раніше оточення президента вважало зручним кандидатом для боротьби представника "Опозиційного блоку" Юрія Бойка, але від ідеї допомогти йому потрапити у другий тур виборів відмовилися через ризики такої гри для самого Порошенка

"Стратегічна мета Порошенка та його команди на найближчі місяці – залишитися у трійці лідерів електоральних симпатій до офіційного старту виборчої кампанії. Далі, обіцяють в Адміністрації президента, риторика Порошенка стане різкішою", – йдеться у статті на УП.