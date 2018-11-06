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У Росії зобов'язали месенджери ідентифікувати користувачів

Вівторок, 6 листопада 2018, 10:15

Уряд Росії зобов'язав адміністраторів месенджерів перевіряти ідентичність користувачів за номером телефону.

Про це пише "Новая газета" з посиланням на постанову, підписану прем'єром РФ Дмитром Медведєвим.

Відзначається, що нові правила вступають в дію через 180 днів після опублікування постанови.

Згідно з документом, адміністратори будуть направляти запит стільниковим операторам про те, чи дійсно номер телефону зареєстрований на того чи іншого користувача.

На відповідь операторам дадуть 20 хвилин. Якщо дані користувача не співпадуть з тими, що вказані в базах даних операторів, то він не зможе пройти ідентифікацію і отримати доступ до месенджера.

Крім того, операторів зв'язку зобов'яжуть відзначати в своїх базах, якими месенджерами користується конкретний абонент.

Відзначається, що раніше глава Роскомнадзора Олександр Жаров заявляв, що нинішні правила реєстрації користувачів ускладнюють встановлення їхньої особи, а це заважає правоохоронцям при розслідуванні злочинів.

Теми: Росіямобільний зв'язоксоцмережі
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