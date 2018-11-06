Поживні клізми, зонд і воронка: як в РФ примусово годують в'язнів

Російські журналісти вивчили норми примусового харчування ув'язнених і прийшли до висновку, що український режисер, політв'язень Олег Сенцов, який тримав голодування 145 днів, міг припинити його через загрозу годування за допомогою тортур.

Про це повідомляє "Meduza".

За даними видання, журналісти вивчили дослідження, нормативні та судові документи і з'ясували, що примусове годування в Росії практично не регулюється, тому співробітники ФСВП керуються нечинними радянськими наказами і годують засуджених за нормами 1958 року.

Повідомляється, що в Кримінально-виконавчому кодексі примусове годування описано однією фразою: "У випадках відмови засудженого від прийому їжі і виникнення загрози його життю допускається примусове харчування засудженого за медичними показаннями".

Також там додають, що примусове годування має застосовуватися на підставі письмового висновку лікаря і в присутності медичного працівника, проте ніяких підзаконних актів, в яких пояснювалося б, як саме потрібно діяти, просто не існує.

"Процедура примусового годування в цілому дуже погано описана в документах. Ніхто навіть не знає, чим повинні годувати людей під час голодування - конкретними продуктами або просто вводити медичні препарати", - сказано в публікації.

Відзначається, що всесвітня медична асоціація в 1992 році випустила декларацію, в якій сказано, що ректальний метод примусового годування не повинен застосовуватися ні за яких обставин.

"Ми не знаємо, чи застосовується в Росії цей метод на практиці, але він щонайменше не засуджується. Наприклад, в одному з досліджень автори відзначають, що застосування поживних клізм дуже обмежено, "так як в нижньому відрізку товстого кишечника, куди надходить вміст, введений за допомогою клізми, всмоктується тільки вода, фізіологічний розчин, розчин глюкози і спирт"", - йдеться у тексті.

"І там же згадується рекомендація не ставити поживні клізми частіше одного-двох разів на день, щоб не викликати роздратування прямої кишки", - додають у виданні.

Повідомляється, що заборона на примусове годування є в законодавстві багатьох країн.

При цьому за російськими законами будь-яке медичне втручання може застосовуватися до засудженого тільки за його письмовою згодою, але, разом з тим, примусове годування не вважається медичним втручанням, тому під цю норму не підпадає.

Журналісти відзначають, що російські методи примусового харчування - це тортури

"Співробітники колоній і ізоляторів не бачать великої проблеми в використанні наручників та інших спеціальних засобів при примусовому годуванні", - йдеться в публікації.

За даними видання, в 2018 році було проведено опитування серед співробітників колоній і ізоляторів, в якому їм запропонували продовжити фразу: "Для забезпечення процедури примусового харчування в законодавстві необхідна можливість використання і застосування...".

У список чотирьох найпопулярніших відповідей увійшли: фізична сила і спеціальні засоби, спеціальний зонд для годування і воронка, медичне обладнання та медикаменти і гамівна сорочка.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких утримує Росія.

З 6 жовтня 2018 року Сенцов заявив про припинення голодування через погрози початку його примусового годування.