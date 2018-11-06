Лукашенко заявив, що Мінську може знадобитися нова зброя

Білорусі можуть знадобитися більш ефективні ракетні озброєння в разі нарощування активності НАТО і створення альянсом військової бази в Польщі.

Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив на зустрічі з групою американських аналітиків, повідомляє ТАСС.

"Якщо НАТО продовжуватиме нас залякувати, типу розміщення бази в Польщі "Форт-Трамп" або ще (будуть якісь) рухи, то нам знадобиться більш ефективна зброя, перш за все ракетна", – сказав він.

Лукашенко зазначив, що останнім часом Білорусь сама створила свою ракетну промисловість і виробила своє високоточне ракетне озброєння.

"На сьогодні я навіть не бачу якоїсь необхідності в залученні іншої держави на територію Білорусі, в тому числі Росії, для виконання наших функцій за договором з Росією, ось чому ми категорично проти розміщення тим більше бази військово-повітряних сил", – сказав білоруський лідер.

Він наголосив, що час підльоту будь-якого літака з території Росії становить 3-5 хвилин.

"Навіщо тоді тут база, навіщо висувати і підставлятися під можливого агресора, висуваючи базу на передову? Одна-дві ракети... злітно-посадкова смуга підірвана – і жодна ракета не злетить", – сказав Лукашенко.

Він зазначив: "Дуже часто обговорюється проблема російської бази на території Білорусі. Надумана проблема ... Ми в військово-політичному союзі з Росією, буде тут база військова, не буде – різниці абсолютно немає".

"Ми цю базу не розміщуємо тут не тому, що ми хочемо показати, що суверенні і незалежні, ми не розміщуємо її, тому що вона тут не потрібна: ми самі, за нашим задумом, військово-оборонним планом із Росією, забезпечимо ті функції, які на нас покладено", – заявив Лукашенко.

На його думку, білоруські військові спроможні ефективно "протистояти, якщо потрібно, будь-якій агресії, будь-якому конфлікту на території Білорусі".

"Тут немає жодних баз не тому, що ми комусь догодити хочемо, ні, просто ми в змозі виконати ті функції, які на нас покладені договором з РФ", – сказав Лукашенко.

За його словами, якби в Білорусі не змогли зробити це, то "звернулися б самі до Росії, щоб вони забезпечили нам безпеку": "Поки такої необхідності у нас немає".

Лукашенко наголосив, що білоруські збройні сили реформувалися вже 4 рази і "здатні забезпечити безпеку і виконати свої функції краще за будь-яку іншу державу, в тому числі РФ".

Зараз у Польщі розміщується американська танкова бригада в близько 3,5 тисяч осіб і багатонаціональний батальйон НАТО чисельністю близько 1 тисяча військовослужбовців. До 2020 року в Редзікові можуть розмістити американську базу ПРО.