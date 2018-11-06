НАЗК кличе товстосума з "Волі народу" для дачі пояснень

Національне агентство з питань запобігання корупції запросило народного депутата групи "Воля народу" В'ячеслава Богуслаєва надати пояснення щодо несвоєчасного декларування зміни майнового стану.

Про це повідомляється на сайті НАЗК 6 листопада.

Богуслаєва просять прибути до НАЗК 8 листопада 2018 о 10:00 годині для надання пояснень та, у разі наявності підстав, складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Національне агентство встановило, що перебуваючи у статусі народного депутата України, тобто особи, уповноваженої на виконання функцій держави, на яку поширюється дія закону України "Про запобігання корупції", Богуслаєв несвоєчасно повідомив Національне агентство про суттєві зміни в майновому стані, в зв’язку з придбанням будівлі з побутовими та господарськими спорудами, а також рухомого майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Таким чином, дії Богуслаєва підпадають під ознаки правопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачено частиною другою статті 172-6 Кодексу про адміністративні правопорушення.

У НАЗК тим часом нагадують, що неявка посадової особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення.

За даними Bihus.Info, топ-5 найбільших витратників серед нардепів за 2017 рік із показником у 259 млн гривень замикав Вячеслав Богуслаєв.

Член "Волі народу" близько 235 млн інвестував у купівлю цінних паперів, решту – в нерухомість та колекції музейних експонатів.

Згідно рейтингу "Нового времени", Богуслаєв займає 18-ту позицію серед 100 найбагатших українців зі статками у 301 мільйон доларів.

Відзначалось, що за останній рік він значно збільшив свої статки.