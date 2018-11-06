Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В офіс кримських адвокатів увірвалися силовики окупантів у балаклавах

Вівторок, 6 листопада 2018, 12:31

В офіс кримських адвокатів Едема Семедляєва і Еміля Курбедінова увірвалися силовики окупаційної влади Криму в масках і так званий прокурор та вручили застереження.

Про це повідомляє адвокат Едем Семедляев в Facebook.

"До нас в офіс увірвався "прокурор" і співробітники ЦПЕ (центр з протидії екстремізму - ред.). Вручають застереження", - написав Семедляев.

Застереження також вручили колезі Семедляева Емілю Курбедінову.

Таміла Ташева координатор громадської організації "Крим-SOS" повідомила в Facebook, що застереження стосується недопустимості екстремістської діяльності (проведення несанкціонованих мітингів).

 

"Зайшов "прокурор", ще кілька людей у ​​масках, які не показали своїх посвідчень. Такі собі маски-шоу", - написала вона.

За її словами, "прокурор" сказав Емілю, що по ньому проводяться оперативно-розшукові заходи, але не пояснив, які саме.

Кореспондент Радіо Свобода Антон Наумлюк повідомив в Facebook, що прокурора звуть Валентин Чуприна.

"Прокурор стверджує, що за оперативною інформацією в Криму планують провести ряд одиночних пікетів в "підтримку ідеології Хізб ут-Тахрір". Організаторами пікетів, судячи за виданими застереженнями, силовики вважають адвокатів", - написав він.

За словами Наумлюка, аналогічні заходи провели в відношенні Лілі Гемеджі, а також координатора "Кримської солідарності" Ділявера Меметова і інших правозахисників.

Українська правда
Теми: КримРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, 45 людей постраждало

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Крим
У НАТО поки не бачать ознак того, що доля Криму може вирішитися на переговорах
Через низький попит готелі в окупованому Криму знизили ціни для туристів до 40%
Росіяни заявили, що на в'їзді в Крим застрягли понад 1300 авто
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, 45 людей постраждало
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: