В офіс кримських адвокатів увірвалися силовики окупантів в балаклавах

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Вівторок, 6 листопада 2018, 13:31

В офіс кримських адвокатів Едема Семедляєва і Еміля Курбедінова увірвалися силовики окупаційної влади Криму в масках і так званий прокурор та вручили застереження.

Про це повідомляє адвокат Едем Семедляев в Facebook.

"До нас в офіс увірвався "прокурор" і співробітники ЦПЕ (центр з протидії екстремізму - ред.). Вручають застереження", - написав Семедляев.

Застереження також вручили колезі Семедляева Емілю Курбедінову.

Таміла Ташева координатор громадської організації "Крим-SOS" повідомила в Facebook, що застереження стосується недопустимості екстремістської діяльності (проведення несанкціонованих мітингів).

 

"Зайшов "прокурор", ще кілька людей у ​​масках, які не показали своїх посвідчень. Такі собі маски-шоу", - написала вона.

За її словами, "прокурор" сказав Емілю, що по ньому проводяться оперативно-розшукові заходи, але не пояснив, які саме.

Кореспондент Радіо Свобода Антон Наумлюк повідомив в Facebook, що прокурора звуть Валентин Чуприна.

"Прокурор стверджує, що за оперативною інформацією в Криму планують провести ряд одиночних пікетів в "підтримку ідеології Хізб ут-Тахрір". Організаторами пікетів, судячи за виданими застереженнями, силовики вважають адвокатів", - написав він.

За словами Наумлюка, аналогічні заходи провели в відношенні Лілі Гемеджі, а також координатора "Кримської солідарності" Ділявера Меметова і інших правозахисників.

Українська правда
Теми: Крим Росія
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