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Чоловіка з гранатометом затримали в харківському метро

Вівторок, 6 листопада 2018, 13:50

У харківському метро затримали чоловіка, що перевозив цілий арсенал гранат.

Про це у вівторок повідомляє прес-служба обласної поліції.

"Мешканець Запорізької області перевозив у рюкзаку  ніж кустарного виробництва, електродетонатор без маркування, "РПГ-22", 10 запалів "УЗРГМ-2" до гранати "РГД-5",  2 гранати "РГД-5", 2 гранати "Ф-1", 2 запали до гранати "Ф-1", - йдеться у повідомленні.

 

59-річного військовослужбовця затримали на станції метро "Південний вокзал".

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Місце придбання та мета зберігання боєприпасів встановлюється.

Українська правда
Теми: криміналармія
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