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У Польщі затримали роботодавця за використання українців для примусових робіт

Вівторок, 6 листопада 2018, 14:22

У Поморському воєводстві у Польщі затримали чоловіка, який використовував людей для примусової праці на будівництві – у тому числі громадян України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Затриманий - 42-річний громадянин Польщі. На його слід польські прикордонники натрапили рік тому під час перевірки фірми у Вейгеровському повіті Поморського воєводства.

Чоловік через оголошення знаходив для роботи на будівництвах поляків, а також громадян України, Білорусі, Грузії та Молдови.

Спочатку люди працювали у фірмі чоловіка, де з них вибирали тих, кому робота була найбільш необхідна, а також слухняних та піддатливих впливу і маніпуляціям. Таких працівників відправляли на роботу у Польщі та Швеції.

Теми: УкраїнаПольщаправа людини
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