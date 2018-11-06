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Клімкін прокоментував проросійську позицію Хуга і роль ОБСЄ на Донбасі

Вівторок, 6 листопада 2018, 14:36

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що екс-першому заступнику Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі Александру Хугу треба було знайти слова, які не допускали б проросійських інтерпретацій.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, Хуг не вперше потрапляє в "комунікаційну халепу".

"І не тому, що він проросійський, адже свої обов'язки заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні він намагався виконувати неупереджено. А насамперед тому, що, незважаючи на офіційний статус спостерігача, в своїх заявах він не може виходити за формальні рамки", - написав Клімкін

Очільник МЗС уточнив, що Хуг не має права давати жодних політичних оцінок і говорити "від себе".

Він зазначив, що в цій "чутливої ​​ситуації", безпосередньо обумовленою його мандатом, потрібно було знайти інші слова, які не допускали б будь-яких проросійських інтерпретацій.

"Від цього багато в чому залежить розуміння і підтримка в Україні діяльності СММ. Так, спектр можливостей спостерігачів ОБСЄ на Донбасі вельми обмежений. Крім того, російські окупанти всіляко перешкоджають їх роботі. Але присутність такої місії набагато важливіше, ніж відсутність будь-яких", - сказав міністр.

Раніше екс-заступник голови Спеціальної моніторингової місії в Україні Александр Хуг підтвердив, що місія виявила на Донбасі кадрових військових із Росії, але не визнав РФ агресором.

31 жовтня колишній перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, який пішов з посади 1 листопада, заявив, що залишає Україну з відчуттям тривоги, оскільки за 4 роки "мало що змінилось", але сподівається, що війну ще можна закінчити.

Як повідомлялося, 25 жовтня Foreign Policy опублікувало інтерв'ю з Хугом, в якому той розповів, що моніторингова місія бачить, як колони техніки їдуть з РФ на Донбас, проте припускає, що люди в російській формі в ОРДЛО можуть і не бути росіянами.

Згодом відоме американське видання Foreign Policy виправило інтерв'ю з першим заступником голови моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі Александром Хугом – видалили цитату, де він каже, що прямих доказів присутності росіян у лавах бойовиків в ОБСЄ немає.

Українська правда
Теми: КлімкінМЗСОБСЄДонбасРосія
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