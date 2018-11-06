Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Біля складу з пальним десантників помітили підозрілий квадрокоптер

Вівторок, 6 листопада 2018, 14:55

Військові виявили незаконне використання безпілотного літального апарату біля однієї з військових частин Десантно-штурмових військ ЗС України.

Про це 6 листопада повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Наближення БПЛА помітили ще 5 листопада патрульні з охорони складів паливно-мастильних матеріалів.

Безпілотник зафіксували на висоті 300 метрів до забороненої зони.

Зазначається, що після цього військові вирішили посилити охорону частини, а територію складів перевірили на наявність сторонніх предметів.

"Про факт застосування БПЛА поблизу військової частини повідомлено підрозділи СБУ та Нацполіції", - йдеться в повідомленні.

У відомстві стверджують, що в разі порушення меж забороненої зони, наряд з охорони складів був готовий знищити БПЛА та затримати осіб, які ним керували.

5 листопада безпілотник помітили поблизу одного з арсеналів ЗС України в забороненій зоні.

Як повідомлялося, 26 вересня 2017 року  сталася пожежа на складах боєприпасів у районі міста Калинівка Вінницької області. Була версія, що причиною пожежі тоді міг стати безпілотний літальний апарат.

У ніч на 9 жовтня 2018 року вибухи й пожежа сталися вже на 6 арсеналі Міноборони поблизу Ічні в Чернігівській області. У Генштабі не виключають диверсію.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що в момент початку вибухів на арсеналі №6 поблизу Ічні Чернігівської області в зоні покриття працював неідентифікований мобільний телефон, який могли використати для приведення в дію вибухового пристрою.

Українська правда
Теми: Збройні силиУкраїнаМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, 45 людей постраждало

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Збройні сили
"Назарчик просто знає, що тато десь є, махає ручкою його фотографії". Історія командира роти, який загинув у 26 років
Сили оборони закріплюються на нових рубежах біля Бахмута − Маляр
"Бавовна" в Бердянську: у Держдумі підтвердили загибель російського генерала Цокова
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, 45 людей постраждало
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: