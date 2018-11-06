Біля складу з пальним десантників помітили підозрілий квадрокоптер

Військові виявили незаконне використання безпілотного літального апарату біля однієї з військових частин Десантно-штурмових військ ЗС України.

Про це 6 листопада повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Наближення БПЛА помітили ще 5 листопада патрульні з охорони складів паливно-мастильних матеріалів.

Безпілотник зафіксували на висоті 300 метрів до забороненої зони.

Зазначається, що після цього військові вирішили посилити охорону частини, а територію складів перевірили на наявність сторонніх предметів.

"Про факт застосування БПЛА поблизу військової частини повідомлено підрозділи СБУ та Нацполіції", - йдеться в повідомленні.

У відомстві стверджують, що в разі порушення меж забороненої зони, наряд з охорони складів був готовий знищити БПЛА та затримати осіб, які ним керували.

5 листопада безпілотник помітили поблизу одного з арсеналів ЗС України в забороненій зоні.

Як повідомлялося, 26 вересня 2017 року сталася пожежа на складах боєприпасів у районі міста Калинівка Вінницької області. Була версія, що причиною пожежі тоді міг стати безпілотний літальний апарат.

У ніч на 9 жовтня 2018 року вибухи й пожежа сталися вже на 6 арсеналі Міноборони поблизу Ічні в Чернігівській області. У Генштабі не виключають диверсію.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що в момент початку вибухів на арсеналі №6 поблизу Ічні Чернігівської області в зоні покриття працював неідентифікований мобільний телефон, який могли використати для приведення в дію вибухового пристрою.