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Українська сторона дорікнула ОБСЄ за маніпулятивні заяви Хуга

Вівторок, 6 листопада 2018, 16:18

Українська сторона Тристоронньої контактної групи наголосила на "неприпустимості та відвертій маніпулятивності останніх заяв екс- заступника голови місії СММ ОБСЄ Александра Хуга.

Таке питання українська сторона ТКГ, представлена радником президента Русланом Демченком, підняла за засіданні 6 листопада в Мінську, інформує перший віце-спікер Ірина Геращенко.

"Українська сторона звернулася до керівника місії СММ Ертула Апакана з вимогою надати оцінку цим маніпулятивним заявам, чи це є особиста позиція швейцарського посадовця, і якою є офіційна позиція СММ ОБСЄ", – зазначає Геращенко.

За її даними, Апакан підкреслив, що висловлені в інтерв‘ю заяви Хуга "були некоректно подані і є особистою думкою". 

Геращенко наголошує, що офіційний Київ звернув увагу голови місії СММ ОБСЄ на наступне: Крим – це територія України.

"І ми очікуємо від місії СММ ОБСЄ, що спостерігачі місії повинні домогтися спостереження безпекової і гуманітарної ситуації в окупованому Криму. Ми вимагаємо допуску і доступу СММ до всієї тимчасово окупованої РФ території Донбасу і Криму!", – наголошує віце-спікер.

Як повідомлялося, 25 жовтня відоме американське видання Foreign Policy опублікувало інтерв'ю з Хугом, в якому той розповів, що моніторингова місія бачить, як колони техніки їдуть з РФ на Донбас, проте припускає, що люди в російській формі в ОРДЛО можуть і не бути росіянами.

Згодом Foreign Policy виправило інтерв'ю з Хугом, видаливши цитату, де Хуг каже, що прямих доказів присутності росіян у лавах бойовиків ОБСЄ не має.

Хуг залишив посаду заступника голови місії СММ ОБСЄ 1 листопада

В інтерв’ю, оприлюдненому 5 листопада, Хуг підтвердив, що місія виявила на Донбасі кадрових військових із Росії, але не визнав РФ агресором.

Віце-прем'єр-міністр України В’ячеслав Кириленко припустив, що Хуг весь час на посаді підтримував російську точку зору про конфлікт на Донбасі.

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбасМінські угоди
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