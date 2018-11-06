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Угорщина запевнила у незмінній підтримці територіальної цілісності України – посол

Вівторок, 6 листопада 2018, 17:06

Віце-прем’єр-міністр Угорщини Шандор Пінтор запевнив посла України в Будапешті Любов Непоп у незмінній підтримці територіальної цілісності України.

Про це посол розповіла на своїй Facebook-сторінці після зустрічі з угорським чиновником.

"Детально поінформувала про ситуацію на Сході України в контексті триваючої російської агресії та ситуацію в тимчасово окупованому Росією Криму. З угорського боку було запевнено в незмінності позиції щодо підтримки територіальної цілісності та відновлення миру в Україні", - розповіла Непоп.

Окрім того, сторони обговорили питання взаємодії в правоохоронній сфері, охорони кордону та покращення умов його перетину, в тому числі шляхом запровадження спільного прикордонного і митного контролю, запобігання та протидії природним катастрофам, зазначила посол.

Європейська правда

Теми: Угорщина
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