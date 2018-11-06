Схопленому в Криму українцю продовжили арешт, РФ підозрює його в шпигунстві

Суд в Москві продовжив термін утримання під вартою громадянина України Костянтина Давиденка, затриманого в анексованому Росією Криму за підозрою в шпигунстві.

Про це російському "Інтерфаксу" розповіла прес-секретар Лефортовського суду Москви Катерина Краснова, повідомляють "Крим.Реалії".

"Суд задовольнив клопотання слідчого про продовження Давиденку терміну арешту до 11 січня", – зазначила Краснова.

Засідання суду проходило в закритому режимі, оскільки, за повідомленням Краснової, в матеріалах справи є гриф "секретно".

Давиденка підозрюють у "збиранні й передачі українським спецслужбам відомостей про діяльність у Криму частин Росгвардії і ФСБ Росії".

Коментарів Костянтина Давиденка чи його адвоката на даний момент немає.

Захист Давиденка оскаржив рішення про продовження терміну його арешту, але суд залишив скаргу без задоволення.

11 лютого Давиденка в Сімферополі схопили працівники ФСБ Росії. Пізніше у мережі опублікували відео оперативної зйомки ФСБ Росії затримання громадянина України Костянтина Давиденка.

За інформацією видання "Крим.SOS", Давиденко родом з Шахтарська. Він працював фахівецем із оцінки рухомого і нерухомого майна. Після окупації частини території Донецької та Луганської областей проживав у Харкові.

В окупований Крим Давиденко поїхав у своїх особистих справах.