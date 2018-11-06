Бойовики здійснили 7 обстрілів, одного військового поранили

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Вівторок, 6 листопада 2018, 18:57

Упродовж поточної доби російські окупаційні війська 7 разів обстріляли оборонні укріплення Об'єднаних сил, один військовослужбовець був поранений.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

За даними українських військових, ворог вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Найбільшу вогневу активність противник проявив поблизу Кримського, що на Луганщині", - зазначили у прес-центрі.

Окрім того, ворожий вогонь фіксували в районах населених пунктів Зайцеве, Новгородське, Піски, Мар'їнка, Старогнатівка та Павлопіль.

Командири підрозділів, що обороняються, вживали заходів щодо придушення ворожого вогню.

"У ході бойових дій поранено одного військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил", - додали військові.

Українська правда
Теми: ООС Донбас Збройні сили
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