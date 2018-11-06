Головні новини дня – за 60 секунд

Генпрокурор Луценко заявив, що подасть у відставку, однак депутати за це не проголосували, очільник Нацполіції оприлюднив відео із свідченнями та слідчим експериментом у справі про вбивство активістки Гандзюк, а у Путіна заявили, що "вибори" на Донбасі визнають у залежності від їхнього результату.

Про відставку Луценка

Виступаючи у Верховній Раді генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у вівторок подасть заяву про свою відставку.

Якщо коротко, Луценко сказав, що тимчасова слідча комісія щодо розслідування справи про вбивство Гандзюк буде неефективною. Що організаторам комісії потрібен піар для боротьби за владу. А він за владу не тримається і тому подає у відставку, бо не може допустити "двовладдя в країні, коли правоохоронну систему знищують бездоказово, навіть за розкритий злочин".

Спікер Верховної ради Андрій Парубій поставив на голосування питання відставки Луценка і за це віддали свої голоси лише 38 нардепів.

"38 голосів за мою відставку – це вотум довіри та сигнал того, що депутати, так само, як і я, вважають, що реформу прокуратури та правоохоронної системи має бути продовжено", - написав Луценко у блозі на УП. Судячи з усього, відставки не буде.

Про Катерину Гандзюк

Голова Національної поліції Сергій Князєв оприлюднив відеозаписи зі свідченнями й слідчим експериментом у справі про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк, в результаті якого вона померла.

За словами Князєва, допитали 5 затриманих осіб та 367 свідків, провели 9 обшуків, провели понад 20 експертиз, більше 100 негласних слідчих дій – після чого встановили обставини злочину.

За даними поліції, зловмисники спершу планували побити Катерину Гандзюк за винагороду у 5 тисяч доларів, але потім вирішили застосувати до неї сірчану кислоту.

А Луценко розповів що наразі у слідства є 12 підозрюваних у замовленні нападу на Гандзюк і напередодні активісти та депутати злили інформацію про одного з них у ЗМІ (мова про депутата від БПП Миколу Паламарчука).

Ще Верховна Рада вирішила створити Тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування нападів на Гандзюк та інших громадських активістів.

Головою комісії стане позафракційний народний депутат Борислав Береза. Комісія складатиметься з 18 народних депутатів.

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