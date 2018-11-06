Генеральна прокуратура України відмовила в екстрадиції узбецького журналіста Нарзулло Ахунжонова, якої вимагає влада Узбекистану.

Про це повідомила у Facebook директорка Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

За словами Покальчук, Ахунжонов отримав в Україні офіційний статус біженця.

Журналіст Нарзулло Ахунжонов, який критикував владу Узбекистану, виїхав з країни в 2013 році через погрози.

Український суд арештував його у вересні 2017 року, коли Ахунжонов з сім'єю прилетів до Києва з Туреччини.

"Минулого року разом зі своєю дружиною та п'ятьма дочками він планував просити політичного притулку в Україні, та відразу після прильоту його затримали в аеропорту Жуляни з метою депортувати додому, де йому загрожують тортури і несправедливий суд", - зазначила Покальчук.

За її словами, в Узбекистані провідні правозахисники, критики уряду та незалежні журналісти стають жертвами систематичних утисків та залякувань, стеження, арештів, нападів та умисної дискредитації.