Україна відмовилася видати Узбекистану журналіста-вікача

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Вівторок, 6 листопада 2018, 21:37

Генеральна прокуратура України відмовила в екстрадиції узбецького журналіста Нарзулло Ахунжонова, якої вимагає влада Узбекистану.

Про це повідомила у Facebook директорка  Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

За словами Покальчук, Ахунжонов отримав в Україні офіційний статус біженця.

Журналіст Нарзулло Ахунжонов, який критикував владу Узбекистану, виїхав з країни в 2013 році через погрози.

Український суд арештував його у вересні 2017 року, коли Ахунжонов з сім'єю прилетів до Києва з Туреччини.

"Минулого року разом зі своєю дружиною та п'ятьма дочками він планував просити політичного притулку в Україні, та відразу після прильоту його затримали в аеропорту Жуляни з метою депортувати додому, де йому загрожують тортури і несправедливий суд", - зазначила Покальчук.

За її словами, в Узбекистані провідні правозахисники, критики уряду та незалежні журналісти стають жертвами систематичних утисків та залякувань, стеження, арештів, нападів та умисної дискредитації.

Теми: ЗМІ біженці
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