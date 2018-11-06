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ДСНС: Пожежу на маслозаводі під Одесою локалізували, постраждалих немає

Вівторок, 6 листопада 2018, 22:57

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу на території маслозаводу під Одесою.

Про це повідомляє головне управління ДСНС в Одеській області.

"Площа загоряння складає 1,5 тисячі квадратних метрів. Пожежу локалізовано о 22:40", - наголосили у відомстві. 

Там додали, що повідомлення про загоряння отримали о 19:39 і оперативно організували штаб пожежогасіння.

"До гасіння пожежі залучено від ГУ ДСНС 22 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 75 чоловік особового складу. Інформації по загиблим та постраждалим не надходило. Ситуація на контролі ДСНС -  загрози розповсюдження вогню немає. Витоку шкідливих речовин не зафіксовано", - розповіли у ДСНС.

Раніше стало відомо, що масштабна пожежа сталася на підприємстві "Дельта Вілмар" біля міста Южне Одеської області.

 

Українська правда

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Теми: пожежанадзвичайна подіяОдеса
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