ДСНС: Пожежу на маслозаводі під Одесою локалізували, постраждалих немає

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу на території маслозаводу під Одесою.

Про це повідомляє головне управління ДСНС в Одеській області.

"Площа загоряння складає 1,5 тисячі квадратних метрів. Пожежу локалізовано о 22:40", - наголосили у відомстві.

Там додали, що повідомлення про загоряння отримали о 19:39 і оперативно організували штаб пожежогасіння.

"До гасіння пожежі залучено від ГУ ДСНС 22 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 75 чоловік особового складу. Інформації по загиблим та постраждалим не надходило. Ситуація на контролі ДСНС - загрози розповсюдження вогню немає. Витоку шкідливих речовин не зафіксовано", - розповіли у ДСНС.

Раніше стало відомо, що масштабна пожежа сталася на підприємстві "Дельта Вілмар" біля міста Южне Одеської області.