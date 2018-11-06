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Ліга Чемпіонів: "Ліверпуль" сенсаційно програв у Сербії, "Барселона" і ПСЖ грають унічию

Вівторок, 6 листопада 2018, 23:01

У вівторок, 6 листопада, в Європі пройшли матчі 4 туру Ліги чемпіонів.

Найбільш сенсаційний результат зафіксували у Бєлграді, де місцева "Црвена Звєзда" з рахунком 2:0 переграла англійський "Ліверпуль". Обидва голи в цій зустрічі були забиті ще в першому таймі, дублем відзначився Мілан Павков.

Не менш несподіваний результат зафіксований у Монако, де місцевий клуб був розгромлений бельгійським "Брюгге" з рахунком 0:4.

Також у групі А мадридський "Атлетико" з рахунком 2:0 переміг дортмундську "Боруссію".

У групі В "Барселона" на виїзді не зуміла здолати "Інтер". На гол Малкома італійці відповіли влучним ударом Ікарді. Обидва голи були забиті вже після 80-ї хвилини. У цій же групі англійський "Тоттенгем" з рахунком 2:1 отримав вольову перемогу над голландським ПСВ, програючи по ходу гри.

У групі С "Наполі" не дав себе обіграти ПСЖ. У складі французької команди забитим м'ячем відзначився Бернат, а господарі зрівняли рахунок після реалізованого пенальті Інсіньє.

У групі D португальський "Порту" з рахунком 4:1 виграв у московського "Локомотива". В іншому матчі групи "Шальке" з рахунком 2:0 був сильнішим за турецький "Галатасарай". Півзахисник німецького клубу Євген Коноплянка залишився у запасі.

Микола Аврамчук, для УП
Теми: футболспорт
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