США стурбовані "шкідливими газами" в Армянську - посольство

У посольстві США в Україні заявили, що "все ще стурбовані шкідливими газами" в Армянську, де в кінці серпня стався викид хімічних речовин на заводі "Кримський титан".

Про це йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

"У Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища у війні і збройних конфліктах ми все ще стурбовані шкідливими газами в Армянську, забрудненням води з шахти "Юнком" й іншими екологічними загрозами, викликаними конфліктом і російською агресією", - заявили у посольстві.

On Int’l Day for Preventing Exploitation of the Environment in War & Armed Conflict, we remain concerned about harmful gases from Armyansk, water contamination from the Yunkom mine, & other ecological threats worsened by conflict and Russian aggression.