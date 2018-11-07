США стурбовані "шкідливими газами" в Армянську - посольство

У посольстві США в Україні заявили, що "все ще стурбовані шкідливими газами" в Армянську, де в кінці серпня стався викид хімічних речовин на заводі "Кримський титан".

Про це йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

"У Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища у війні і збройних конфліктах ми все ще стурбовані шкідливими газами в Армянську, забрудненням води з шахти "Юнком" й іншими екологічними загрозами, викликаними конфліктом і російською агресією", - заявили у посольстві.

On Int’l Day for Preventing Exploitation of the Environment in War & Armed Conflict, we remain concerned about harmful gases from Armyansk, water contamination from the Yunkom mine, & other ecological threats worsened by conflict and Russian aggression. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 6, 2018

В анексованому Росією українському Криму в Армянську 20 жовтня розпочали запуск заводу "Кримський титан".

Нагадаємо, наприкінці серпня у кримському Армянську стався викид невідомої речовини, через що утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев.

Українські прикордонники неподалік від КПВВ "Чаплинка" зафіксували наявність токсичних речовин в повітрі. Військовослужбовці, які патрулюють адмінмежу з Кримом у Херсонській області скаржилися на головний біль, нудоту, першіння в роті.

4 вересня окупанти вирішили припинити на два тижні роботу заводу "Кримський титан" в Армянську. Так званий "глава республіки" Сергій Аксьонов також вирішив відправили з міста всіх дітей шкільного та дошкільного віку. Окупанти заявили, що у місті перевищила норму концентрація сірчистого ангідриду.

У Держприкордонслужбі повідомили, що після хімічного викиду на заводі в Армянську по медичну допомогу звернувся 61 український прикордонник.

9 вересня повідомлялося, що 45 осіб виїхали з Криму на Херсонщину за медичною допомогою.

Українське слідство висунуло три версії забруднення повітря в Херсонській області та окупованому Криму. Зокрема, "навмисне забруднення повітря Росією для дестабілізації обстановки в Херсонській області з метою відновлення подачі води в окупований Крим".

Після забруднень окупаційна влада Криму пригрозила "націоналізацію" заводу "Кримський титан", який належить українському олігарха Дмитру Фірташу.

23 вересня окупаційна влада Криму скасувала режим "надзвичайної ситуації муніципального характеру", введений 14 вересня в Армянську і навколишніх селах на півночі окупованого Криму через перевищення гранично допустимої концентрації шкідливих речовин у повітрі.

Вже 11 жовтня українські прикордонники повідомили про хмару диму або випаровування невідомого походження над заводом "Кримський титан" в окупованому Армянську, проте їхні прилади отруйних речовин в повітрі не фіксували.

12 жовтня Рада нацбезпеки і оборони доручила Кабінету міністрів розібратись із забрудненням навколишнього середовища на півночі анексованого Росією Криму.

Тоді жителі Армянська знову почали скаржитися на забруднення повітря в районі заводу "Кримський титан", проте місцева влада і російські ЗМІ звинуватили їх у брехні.

При цьому призначений Кремлем "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив, що влада півострова не зафіксувала звернень громадян в лікарні, пов'язаних з токсичними отруєннями через хімічні викиди на заводі "Кримський титан".