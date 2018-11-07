Фігурантів "справи Веджіє Кашка" затримували екс-бійці "Беркуту" - адвокат

Серед російських силовиків, які затримували активістів кримськотатарського національного руху у "справі Веджіє Кашка", було "як мінімум" двоє екс-співробітників розформованого спецпідрозділу МВС України "Беркут".

Про це "Крим.Реалії" повідомив адвокат Микола Полозов.

За його словами, ці дані виявились у матеріалах дослідчої перевірки за фактом загибелі Веджіє Кашка, доступ до яких йому неодноразово обмежував Слідчий комітет РФ в Криму.

"Щонайменше два співробітника Росгвардії, які здійснювали затримання Веджіє Кашка та інших активістів, - колишні співробітники українського спецпідрозділу МВС "Беркут". З їхніх свідчень не зрозуміло, хто з них безпосередньо здійснював затримання.

Всі вони в один голос стверджують, що не чинили психологічного і тим більше фізичного тиску на Веджіє Кашка", - підкреслив адвокат.

"Називати прізвища цих співробітників я поки що не можу, тому що перебуваю під підпискою про нерозголошення. Крім співробітників Росгвардії під час затримання були присутні співробітники ФСБ і Центру Е", - додав він.

Раніше Полозов неодноразово повідомляв, що йому відмовляли в доступі до відео ФСБ у "справі Веджіє Кашка".

Як повідомлялося, 23 листопада 2017 року в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Серед затриманих – Бекір Дегерменджи, Куртсеїт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінують вимагання, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу).

Після затримань кримських татар померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

11 вересня підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя продовжив на 2 місяці арешт 4 фігурантам "справи Веджіє Кашка" – Асан Чапух, Казім Аметов, Бекір Дегерменджі і Руслан Трубач залишаться в СІЗО до 15 листопада.